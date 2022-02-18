Yargıtay hasar alan evi boşaltan kiracıyı haklı buldu

Bir kaya konuta zarar verdi. Kiracı evi terk etti. Ev sahibi kiracıya evi boşalttığı ve kirayı ödemediği için icra davası açtı. Kiracı itiraz etti, evde oturulamayacağını ispat etti ve davayı kazandı.

Apartmanın arka bahçesindeki kayalıklardan kopan parça, bir daireye zarar verdi.

KİRACI HASAR GÖREN EVİ BOŞALTTI

Kiracı, oturulamaz hale gelen daireyi tahliye etti.

EV SAHİBİ "KİRA ÖDENMEDİ" DİYE DAVA AÇTI

Ev sahibi kiracıya kiraları ödemediği için icra davası açtı.

Davacı ev sahibi, mülkiyeti kendisine ait taşınmazını 05/10/2013 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile davalıya kiraya verdiğini, aylık kira bedelinin 1.000 lira olarak kararlaştırıldığını, davalı kiracı tarafından 2014 yılı Eylül, Ekim Kasım, Aralık ayı ile 2015 yılı Ocak ayı kira bedellerinin ödenmediğini öne sürdü.

KİRACI İTİRAZ ETTİ

Kiracı, ev sahibinin hakkında başlattığı icra takibiyle sarsıldı. Apartmanın arkasındaki kaya parçasının zarar verdiği dairede oturan vatandaş, ev sahibiyle anlaşamayınca mahkemenin yolunu tuttu. İcra takibine itiraz etti.

KİRACI EVİN OTURULMAZ DURUMDA OLDUĞUNU İSPAT ETTİ

Davalı kiracı ise kiralanan konutun bulunduğu binanın arka bahçesindeki duvardan büyük bir kaya parçasının yuvarlanarak binaya düştüğünü, bu hususta belediye tarafından tutanak tutulduğunu dile getirdi. Binada can güvenliğinin bulunmadığının ve artık oturulamayacağının tespit edildiğini, binanın boşaltılarak mühürlendiğini, akabinde davacı kiraya verenle yapılan görüşmeler neticesinde, artık fiili olarak dairede oturmanın mümkün olmadığından bahisle sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini öne sürdü.

KİRACI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davalının, kiralananı sözleşmede amaçlanan kullanıma uygun şekilde bulundurmakla yükümlü olduğunu, 2014 yılı Eylül ayına ilişkin kira borcu dışında davacıya herhangi bir borcunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

DAVA REDDEDİLDİ

Dosyaya sunulan fotoğraflar incelendiğinde düşen kaya parçasının kiralananın kullanımına engel olacak mücbir sebep teşkil ettiğine dikkat çeken mahkeme; davacı kiraya verenin, sözleşme süresince kiralananı kullanıma elverişli durumda bulundurmakla yükümlü olduğuna, kiralananın davalı kiracıdan kaynaklanmayan nedenlerle kullanılamaz hale geldiği, davalının borca itirazında haklı olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verildi.

MÜLK SAHİBİ SORUMLU TUTULDU

Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, kayanın zarar verdiği binadan mülk sahibinin sorumlu olduğuna hükmetti.