Yarın İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacak

İSKİ, bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'e 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyeceğini açıkladı.

Bakım ve iyileştirme çalışmaları, yapılan bölgede halkın uzun süre susuz kalmasına neden oluyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle 3 ilçeye su verilemeyeceği belirtildi.

SU ALAMAYACAK BÖLGELER:

Ümraniye ilçesinin tüm mahalleleri.

Üsküdar ilçesinin Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli mahallelerinin bir kısmı.

Ataşehir ilçesinin Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra mahallelerinin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa mahallelerinin bir kısmı.