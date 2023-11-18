Yaş çaya kilo başına ödenecek fark belirlendi: 30 kuruş Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, ruhsatlı üreticilere 2023 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 30 kuruş ödeme yapılacak.

AA

Çay üreticilerine fark ödemesi yapılmasına karar verildi.

Ruhsat sahibi üreticilerin, 2023 yılı için ne kadar ödeme alacağı belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2023 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ödeme kapsamındaki üreticiler

Tebliğle Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli listesinde belirlenen havzalarda, desteklemeye esas 2023 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre ödemeler, ruhsatlı üretici olup, yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2023 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2023 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılacak.

Kilo başına 30 kuruş

Ruhsatlı üreticilere 2023 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteğinde bulunulacak. Fark ödemesi desteği kilogram başına 30 kuruş olarak belirlendi.

İlk defa yararlanmak isteyenlerin yapması gerekenler

2023 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAYKUR ve Bakanlık tarafından yürütülecek.

Fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyen ruhsatlı üreticiler, 29 Aralık'a kadar çiftçi belgesi ve başvuru dilekçesiyle birlikte yaş çay sattıkları kurum veya işletmeye başvuracak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)