Yaş meyve sebze ihracatı şubat ayında yükseldi

Türkiye'nin şubat ayı yaş meyve sebze ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 250 milyon dolara çıktı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin küresel pazarlardaki yükselişinin 2021 yılında da devam ettiğini bildirerek, "Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış sağlayarak 250 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz ise 107 milyon dolarla şubat ayı sektör ihracatının yüzde 43'üne imza attı." ifadelerini kullandı.

EN FAZLA İHRAÇ EDİLEN DOMATES OLDU

Sin, şubat ayında yurt dışına 402 bin 390 ton ürün sattıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Şubat ayında 402 bin 390 ton ürüne ihracat pazarlarında değer kazandırdık. Bu ayda domates, mandarin, limon, nar, biber ve elma, sektör ihracatımızın yüzde 74'ünü oluşturdu. En çok ihraç ettiğimiz ürünlerde yüzde 23 artış ve 41 milyon 600 bin dolarla domates birinci, yüzde 14 artış ve 39 milyon 400 bin dolarla mandarin ikinci, yüzde 7 artış ve 31 milyon 500 bin dolarla limon üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA GÖNDERİM RUSYA’YA

Şubat ayında en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülke yüzde 26 artış ve 79 milyon 300 bin dolarla Rusya oldu.

Yüzde 63 artış yakaladığımız Irak 24 milyon 900 bin dolar değerle ikinci sırada, yüzde 10 artış sağladığımız Romanya 20 milyon 500 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı."