Yaş meyve ve sebze ihracatı ocak ayında 279 milyon dolar oldu

Türkiye'nin ocak ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artarak 279 milyon dolara çıktı.

Yaş meyve sebze ihracatı, geçen yıl da adından sıklıkla söz ettirdi. Akdeniz bölgesi, yaş meyve ve sebze ihracatında önemini ocak ayında da korudu,

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, geçen yıl 2 milyar 730 milyon dolarlık dış satım yapan sektörün, 2021'e de ihracat artışıyla başladığını belirtti.

Sektörün ocak ayında 475 bin 714 ton yaş meyve ve sebzeyi, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 9 artışla 279 milyon dolara ihraç ettiğini kaydeden Sin, "Ocak ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürünlerin başında 71 milyon 800 bin dolarla mandarin geldi. 35 milyon 600 bin dolarla domates ikinci, 31 milyon 400 bin dolarla limon üçüncü, 29 milyon 400 bin dolarla nar dördüncü sırada yer aldı. Bu dört ürün 168 milyon 300 bin dolarla sektör ihracatımızın yüzde 61'ini oluşturdu." ifadesini kullandı.

DIŞ SATIM ÜRÜNLERİNDEN SOĞAN, ÜZÜM VE PATATESTE ARTIŞ YAŞANDI

Sin, en çok dış satım artışının soğan, üzüm ve patateste olduğunu belirterek, "2021 yılının ilk ayında ihracat hacminde en fazla artış yakaladığımız ürünlerde soğan yüzde 469 artış ve 1 milyon 800 bin dolarla birinci, üzüm yüzde 328 artış ve 2 milyon 900 bin dolarla ikinci, patates yüzde 292 artış ve 3 milyon 600 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Karnabahar, kestane, elma ve biber artış yakaladığımız diğer ürünler olarak listelendi." bilgisini verdi.

DIŞ SATIMDA RUSYA İLK SIRADA

İhracatı ülkeler bazında da değerlendiren Sin, şunları kaydetti:

"Rusya'ya 134 bin 473 ton ürün ihraç ederek 80 milyon 400 bin dolarlık değere ulaştık. İkinci sırada 72 bin 981 ton miktar ve 26 milyon 400 bin dolarla Irak, üçüncü sırada da 27 bin 258 ton miktar ve 22 milyon 600 bin dolarla Romanya yer aldı. Ocak ayında en fazla ihracat artışını Suriye’de yakaladık ve yüzde 695 artışla 6 milyon 500 bin dolara ulaştık. Yüzde 96 artış ve 2 milyon 400 bin dolarla Avusturya ikinci, yüzde 93 artış ve 26 milyon 400 bin dolarla Irak üçüncü oldu."