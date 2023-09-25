Yasa dışı balık avcılığına 81 ilde eş zamanlı denetim Balık avı sezonu başladı. Ancak balık tutmanın kuralları var. Balık zenginliğine ve verimine zarar veren su ürünleri avcılığı yasak. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda titiz çalışmalar yürütüyor.

AA

Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında rutin denetimler kararlılıkla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ülke genelinde "çapraz ve eş zamanlı" denetimlerin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, açıklamasında, deniz ve iç sularda bulunan su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunulduğunu belirtti.

Yumaklı, kuralsız ve küçük boyda balık avcılığının ve satışının önlenmesi için çapraz ve rutin denetimler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

"Yıl boyu aralıksız rutin denetimler yapıldı"

Yumaklı, sucul zenginliklerin bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak sürdürülebilir olarak işletilmesi ve yasa dışı su ürünleri avcılığının engellenmesi amacıyla zaman mefhumu gözetmeden yıl boyu aralıksız rutin denetimler yapıldığını anımsattı.

"Komşu il müdürlükleri ortak hareket etti"

Yumaklı, çapraz denetimler kapsamında komşu il müdürlüklerinin ortak hareket ederek daha geniş bir sahada yasa dışı avcılıkla mücadele edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gemiler ve satış noktaları denetime dahil"

Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik rutin denetimlere ek olarak ülke genelinde karaya çıkış noktaları, perakende satış yerleri, balık halleri, soğuk hava depoları, balıkçı gemileri ve yol güzergahlarında bugün itibarıyla çapraz ve eş zamanlı denetimler başlatıldı. Denetimler il tarım ve orman müdürlükleri ve ilgili kolluk kuvvetlerinin iş birliğinde yapılacak.

Satışa yönelik şikayetler anlık değerlendirilecek

29 Eylül gece yarısına kadar sürecek denetimler dışında yasa dışı su ürünleri avcılığına ve satışına ilişkin şikayetler de anlık olarak değerlendirilecek. Vatandaşlarımız da şikayetlerini her zaman il/ilçe müdürlüklerimize iletebilirler.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)