Yasa dışı su ürünleri avcılığına denetim: 110 kişiye para cezası Su ürünlerinin korunabilmesi için ülke genelinde toplam 9 bin 745 eş zamanlı ve çapraz denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

DHA

Deniz ve iç sularda bulunan su ürünlerinin korunup geliştirilmesi yoluyla ülke ekonomisine katkı sunuluyor, hayvansal gıda ihtiyacı karşılanıyor ve biyoçeşitliliğin devamı sağlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilirlik için rutin denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu denetimlere ek olarak 25-29 Eylül tarihlerinde, 2 bin personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı ve çapraz denetimler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik ülke genelinde eş zamanlı ve çapraz denetim gerçekleştirildiğini ve bu denetimlerde su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 110 kişi veya iş yerine idari para cezası uygulandığını açıkladı.

9 bin 745 denetim yapıldı

Bakan Yumaklı, deniz ve iç sulardaki avcılığa yönelik denetimler kapsamında, 5 günde karaya çıkış noktaları, balık halleri, perakende satış yerleri, yol güzergahları ve soğuk hava depolarında toplam 9 bin 745 denetim yapıldığını kaydetti. Yumaklı ayrıca, bu denetimler sırasında toplam 20 bin 700 metre uzatma ağı ile 22,4 ton su ürününe el konulduğunu ve su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 110 kişi veya iş yerine idari para cezası uygulandığını söyledi.

"Şikayetler anlık değerlendiriliyor"

Denetimlerde vatandaşlardan su ürünlerinin avcılığı ve satışına ilişkin gelen şikayetleri de anlık olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Yumaklı, şöyle konuştu:

Vatandaşlarımızın bol ve sağlıklı deniz ürünü tüketebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürürken sucul ekosistemimizin devamlılığını sağlamanın da gayreti içindeyiz. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında rutin denetimlerimiz yıl boyu kararlılıkla devam edecek. Kuralına uygun avcılık yapan balıkçılarımız ile denetimlerde görev alan değerli mesai arkadaşlarım başta olmak üzere paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)