Yaşlı fındık bahçeleri gençleşiyor! Daha çok ürün daha fazla kazanç Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle "Fındık Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesi" yürütülüyor. Yaşlanmaya bağlı verimden düşmüş bahçeler yenileniyor. Uzmanlar proje kapsamında fındıkta modern bahçelerle ürün kalitesinin ve kazancın artmasını bekleniyor.

AA

Fındıktan daha fazla verim almak için yaşlı bahçeler modernleştiriliyor.

Ordu'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen "Fındık Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesi" kapsamında geleneksel yöntemlerle dikilmiş, yaşlı ve verimden düşmüş, özellikle eğimli arazilerdeki fındık bahçeleri sökülerek teraslar oluşturuldu.

Fındık tarımında örnek modern bahçeler kuruluyor

Gençleştirme ve yenileme çalışması yapılarak verim ve kalite artışının sağlandığı proje sayesinde, fındık tarımında örnek modern bahçeler tesis edildi.

Fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar

Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi'nde projenin uygulandığı bahçede inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

250 dekarda yenileme çalışması

2021'de başlatılan projenin yüzde 100 hibe destekli uygulandığına işaret eden Yılmaz, 9 ilçede 34 üreticinin bahçesinde 250 dekarda yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti.

100 dekarda yenileme yapılacak

Yıl içinde 100 dekarda yenileme yapılmasının planlandığını dile getiren Yılmaz, projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 30 Nisan'a kadar ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, yapılan çamlışmaların ışığında dekarda 400-450 kilogramın altında verim alınmayacağını anlattı.

"Üreticimiz daha kârlı bir üretim yapsın istiyoruz"

Kökleri yaşlanmış, tamamen verimden düşmüş fındık bahçelerinde yenileme yaptıklarını ifade eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

Amacımız ülke ekonomisine ciddi getirisi olan fındığın verimini ve kalitesini artırmak, üreticilerimizin daha çok kazanmasını sağlamak. Kültürel işlemleri daha rahat yapabilecekleri alanlar oluşturmak istiyoruz. Böylelikle maliyetleri düşürerek üreticimiz daha kârlı bir üretim yapsın istiyoruz.

"127 bini aşkın üreticimiz var"

Fındığın değerli bir ürün olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

127 bini aşkın üreticimiz var. Biz istiyoruz ki çabalayan, uğraşan üreticilerimizin emekleri boşa gitmesin. Bütün çabamız bu yönde.

"10 dönümlük bahçedeki fındık ağaçları kesildi"

Fındık üreticisi Ferhat Şenol ise başvurusunun ardından ekiplerin 10 dönümlük bahçesindeki fındık ağaçlarını kestiğini, ardından tek dal usulü dikim yapıldığını söyledi. Dönüm başına 400-500 kilogram fındık almayı hedeflediklerini belirten Şenol şöyle konuştu:

Bu proje öncesinde 10 dönümden 1 ton alıyordum. Fındık verimden düşmüştü. Bu çalışma güzel oldu. Bakımı, fındık toplaması, ürünü güzel. Çok rahat ve örnek bir bahçe oldu. Çok memnunum. Gören diğer üreticilerin de hoşuna gidiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)