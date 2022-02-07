Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığı bilgisi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şubat ayı yaşlı ve engelli aylıklarını, farklarıyla birlikte toplam 1 milyar 830 milyon lira ödemehesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

ŞUBAT AYINDA TOPLAM 1 MİLYAR 31 MİLYON LİRA YAŞLI AYLIĞI

Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1 milyar 31 milyon lira tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirtti.

799 MİLYON LİRA ENGELLİ AYLIĞI

Bakan Yanık ayrıca "Ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 799 milyon lira de engelli aylığı ödemesi yapılacak." bilgisini paylaştı.

TOPLAM ÖDEME 1 MİLYAR 830 MİLYON LİRA

Bu kapsamda toplamda 1 milyar 830 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1298 liraya yükseldi. Bu doğrultuda şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylıklarını 9 Şubat tarihine kadar sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.