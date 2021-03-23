Yat turizminde bayram rezervasyonları yüzde 70'e ulaştı

Koronavirüs salgınında tercih edilen yat ve tekne tatili, bu yıl daha da artan bir ilgi ile karşı karşıya.

Koronavirüs sürecinde yerli turistlerin tatil tercihlerinin değişmesinin de etkisiyle Ramazan ve Kurban bayramları için yatlarda doluluk oranı yüzde 70'e vardı.

Mavi tur pazarına ilgi arttı. Sektör, bu yıl erken başlayan rezervasyonlardan dolayı yaz sezonunun tamamında yüzde yüz doluluk bekliyor.

Bir turizm sitesinin üst yöneticisi Baran Yıldırım, geçen yaz yüksek doluluk oranlarıyla çalıştıklarını ve sezonunun kasım ortalarına kadar devam ettiğini söyledi.

“SEKTÖRÜN DOLULUK ORANI YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE”

Yıldırım, bu seneye, geçen yıldan aktarılan rezervasyonlarla yüzde 15 civarında dolulukla başladıklarını belirterek, "Ocak, şubat ve bu ay rezervasyonlarımız arttı. Sektörün doluluk oranı yüzde 40'ın üzerinde." diye konuştu.

Deniz Ticaret Örgütü verilerine göre, Türkiye'de 2 bin mavi tur teknesi bulunduğunu, bunların 1.300'ünün sistemlerinde kayıtlı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Mayıstaki Ramazan Bayramı ve temmuzdaki Kurban Bayramı için rezervasyon oranı şu an yüzde 70'in üzerinde. Sektörümüz nevi şahsına münhasır. Her tekne kendi içinde baktığımızda özel. Popüler teknelerin yaz aylarındaki çoğu haftası şimdiden doldu." dedi.

BU YIL REZERVASYONLAR ERKEN BAŞLADI

Yıldırım, geçen yıl tekne bulmakta zorlananların, bu sene erkenden tatil planlaması yaptığını dile getirdi. Yurt dışından da rezervasyon aldıklarını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son aylarda yurt dışından rezervasyon aldığımız ülkeler Ukrayna, Rusya, İngiltere ve Kanada. Oradan yoğun talep alıyoruz. Aşılanmanın hızlanması ve yaygınlaşmasıyla Avrupa pazarının da rahatlayacağını düşünüyoruz. 2022'de Avrupa pazarından daha çok rezervasyon alacağız. 2021 yazı geçiş sezonu olacak. Yurt içi rezervasyon artışı, Avrupa'dan gelen rezervasyon zayıflığını telafi ediyor. Haziran, temmuz, ağustosta yüzde 100'lere yakın doluluk bekliyoruz, şu anki resim bize bunu gösteriyor. Yurt içi talep, yurt dışı talepten daha fazla. Sektörü yerli turist dolduruyor."





"YÜKSEK KAPASİTELİ TEKNELER DAHA HIZLI DOLDU"

Geçen sene 6-8 kişilik arkadaş grupları veya ailelerin tatile çıktığını, yüksek kapasiteli teknelerin çok fazla talep edilmediğini, bu teknelerde küçük grupları ağırladıklarını anlatan Yıldırım, "Bu sene beklentimizin dışında yüksek kapasiteli yani 20-25 kişilik tekneler, düşük kapasiteli 6-10 kişilik teknelere göre daha hızlı doldu. Bu şaşırtıcı bir şey. Tekneler bu sene kapasitesine göre misafir ağırlayacak. Kapasite kullanım oranı yüksek olacak. Sezondan çok umutluyuz. Kasıma kadar sezonun devam edeceğini umuyoruz." dedi.