Euro
15.53
0.22%
Dolar
13.59
0.23%
Altın
798.52
0.22%
Borsa
2034
1.34%
Bitcoin
593.445
-1.13%
BTXN Coin
32.30
-2.79%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 5 C

    Yatay seyirde! Güncel altın fiyatları 9 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları ne kadar oldu düşüşte mi yükselişe mi geçti merak ediliyor. İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 11:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yatay seyirde! Güncel altın fiyatları 9 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın fiyatları, alıcı ve satıcıların anbean takip ettiği konular arasında.

    Gram ve çeyrekte son durum merak ediliyor. Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Düne göre yükselen gram altın 798 liradan işlem görürken çeyrek ise 1315 lira oldu.

    Peki 9 Şubat 2022 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    9 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 798,47

    SATIŞ: 798,57

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.298,00

    SATIŞ: 1.315,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.193,00

    SATIŞ: 5.240,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.603,00

    SATIŞ: 2.629,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.225,47

    SATIŞ: 5.272,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 727,11

    SATIŞ: 730,87

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.818,68

    SATIŞ: 1.818,95


    Görüş Bildir