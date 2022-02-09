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- Yatay seyirde! Güncel altın fiyatları 9 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Yatay seyirde! Güncel altın fiyatları 9 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar oldu düşüşte mi yükselişe mi geçti merak ediliyor. İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 11:49
Altın fiyatları, alıcı ve satıcıların anbean takip ettiği konular arasında.
Gram ve çeyrekte son durum merak ediliyor. Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.
Düne göre yükselen gram altın 798 liradan işlem görürken çeyrek ise 1315 lira oldu.
Peki 9 Şubat 2022 Çarşamba altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
9 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 798,47
SATIŞ: 798,57
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.298,00
SATIŞ: 1.315,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 5.193,00
SATIŞ: 5.240,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.603,00
SATIŞ: 2.629,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 5.225,47
SATIŞ: 5.272,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 727,11
SATIŞ: 730,87
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.818,68
SATIŞ: 1.818,95