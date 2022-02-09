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Yatay seyirde! Güncel altın fiyatları 9 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Yatay seyirde! Güncel altın fiyatları 9 Şubat 2022: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu düşüşte mi yükselişe mi geçti merak ediliyor. İşte 9 Şubat 2022 Çarşamba gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...