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    Yatırım kredisi kullanıp döviz alan şirketler tespit edildi

    Yatırım kredisi kullanıp döviz alan şirketler tespit edildi

    Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırım kredisi kullanıp döviz alan isimlerin tek tek tespit edildiğini hepsinin listesinin masada olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 11:06
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    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrasında küresel piyasalarda dalgalanmalar oluştu.  Rusya ile Ukrayna arasında da  savaşın patlak vermesi dengeleri iyice bozdu.

    Dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalarda Türkiye de etkilendi.

    Hükümet, bu ortamda üretimin durmaması, sanayide çarkların dönmesi için yatırımı teşvik etti, piyasaya kredi vermeye başladı.

    Bazı yatırımcıların bu kredileri kullanarak döviz aldığı ortaya çıktı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırım kredisi kullanıp döviz alan isimlerin listesinin ellerinde olduğunu duyurdu.

    1 trilyon liralık kredi kullanıldı

    Başkan Kavcıoğlu, şunları söyledi: "Liralaşma stratejimiz içerisinde bütün kesimlerin zararını da finanse edecek şekilde Merkez Bankası kaynaklar çıkarıyor. 'Dövizlerinizi bozun' diyoruz. Şimdi 1 trilyon lira verilmiş bir kaynak var.

    Sanayi Odası üyeleri dahil.. Listesi var bende

    O zaman o kaynak nerede ona bakacağız. Ben biliyorum nerede olduğunu, bir kısmı döviz aldı...Biz bu rakamları takip ediyoruz. ISO'dayız, Sanayi Odası üyeleri dahil, listesi var bende. Türkiye serbest piyasa ama hem bu kullanılan paralarla döviz alacağız hem de gidip ucuz kredi alacağız. Alamadığımız zaman da şikayet edeceğiz. Bu olmaz, bu haksızlık.

    İTO'nun, ATO'nun, ASO'nun üyeleri de var

    Bunların hepsinin listesi var bende. Bire bir hepinizle paylaşabilirim. Sanayi Odası üyeleri de var. İTO'nun üyeleri de var. ATO'nun üyeleri de var, ASO'nun üyeleri de var. Türkiye'nin bütün odaları var."


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