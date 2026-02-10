Yatırımcı temkinli davrandı! Altında geri çekilme yaşandı

- ABD'deki makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davranması, altının ons fiyatının yüzde 0,9 düşmesine neden oldu.
- Altının ons fiyatı 5 bin 31 dolara gerilerken, gram altın 7 bin 54 liradan işlem görüyor.
- Dolar ve euroda ufak dalgalanmalar gözlemlenirken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 artışla tamamladı.
Küresel piyasalarda, şirketlerin yapay zeka harcamalarına yönelik endişelerin azalması sonrasında teknoloji hisselerinde görülen toparlanmanın hız kazanmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.
ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla altının onsu yüzde 0,9 azalışla 5 bin 31 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 54 lira
Çeyrek altın: 11 bin 961 lira
Cumhuriyet altını: 48 bin 729 lira
Tam altın: 47 bin 838 lira
Yarım altın: 23 bin 919 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,6146 lira
Euro: 51,9753 lira
Sterlin: 59,9097 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 68,6 dolarda seyrediyor.
BORSA İSTANBUL
Kürsel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kazanarak 13.838,38 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında, normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artarak 15.394,00 puandan tamamladı.