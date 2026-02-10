Abone ol: Google News

Yatırımcı temkinli davrandı! Altında geri çekilme yaşandı

ABD'deki makroekonomik veriler öncesinde yatırımcılar tedbirli davranıyor. Altın onsunda yaşanan yüzde 0,9'luk gerilemeyle beraber gram altın fiyatları da 7 bin 54 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 09:47
  • ABD'deki makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davranması, altının ons fiyatının yüzde 0,9 düşmesine neden oldu.
  • Altının ons fiyatı 5 bin 31 dolara gerilerken, gram altın 7 bin 54 liradan işlem görüyor.
  • Dolar ve euroda ufak dalgalanmalar gözlemlenirken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 artışla tamamladı.

Küresel piyasalarda, şirketlerin yapay zeka harcamalarına yönelik endişelerin azalması sonrasında teknoloji hisselerinde görülen toparlanmanın hız kazanmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla altının onsu yüzde 0,9 azalışla 5 bin 31 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 54 lira

Çeyrek altın: 11 bin 961 lira

Cumhuriyet altını: 48 bin 729 lira

Tam altın: 47 bin 838 lira

Yarım altın: 23 bin 919 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,6146 lira

Euro: 51,9753 lira

Sterlin: 59,9097 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 68,6 dolarda seyrediyor.

BORSA İSTANBUL

Kürsel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kazanarak 13.838,38 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında, normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artarak 15.394,00 puandan tamamladı.

