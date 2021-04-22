Yatırımcılar jeotermal seraya yönlendiriliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha fazla verim alındığı ve verimin süresinin tüm yıla yayılabildiği için jeotermal sera yatırımını öneriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, jeotermal seracılık alanına yatırım yapmak isteyenlere rehber olması amacıyla bir fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladı.

TÜRKİYE, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ARASINDA DÜNYADA 7'NCİ, AVRUPA'DA İSE 1'İNCİ SIRADA

Rehbere göre, Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan jeotermal enerji kaynakları bakımından dünyada 7'nci, Avrupa'da ise 1'inci sırada yer alıyor. Örtü altı varlığı bakımından da dünyada ilk 4 ülke arasında bulunan Türkiye, Avrupa'da İspanya'nın ardından 2'nci sırada boy gösteriyor.

DAHA ÇOK SEBZE YETİŞTİRİLİYOR

Ülkedeki sera alanlarının yüzde 92'sinde sebze, yüzde 7'sinde meyve ve yüzde 1'inde süs bitkileri yetiştiriliyor. Seralarda sebze üretimi, sera yapısına, iklim ve diğer çevre faktörlerine bağlı olarak 3 değişik dönemde yapılıyor. Jeotermal seralarda yılın 11 ayı üretim gerçekleştirilebiliyor.

Türkiye'de jeotermal enerjiyle ısıtılan sera varlığı 4 bin 350 dekar iken, 30 bin dekar seranın jeotermal kaynakla ısıtılabilme potansiyeli bulunuyor.

SERALARDA EN ÇOK DOMATES ÜRETİLİYOR

Jeotermal sera alanları daha çok Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alıyor. Seralarda en fazla üretimi yapılan ürün ise domates olarak öne çıkıyor.