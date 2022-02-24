Euro
16.00
2.16%
Dolar
14.17
2.52%
Altın
883.39
4.12%
Borsa
2016
0.00%
Bitcoin
502.100
-4.97%
BTXN Coin
37.81
-5.42%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Yatırımcılara temkinli olma çağrısı

    Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini, söylüyor.
    • AA
    • 24.02.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yatırımcılara temkinli olma çağrısı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıklamasının ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapatırken, Ukrayna'da sıkı yönetim ilan edildi.

    KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

    Küresel piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından negatif bir seyir izlenirken, Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratlarında düşüşler yüzde 3'e yaklaştı, emtia fiyatlarında ise yükseliş hız kazandı.

    Bu gelişmelerle Asya borsaları ve ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratlarında düşüşler yüzde 3'e yaklaştı.

    Yatırımcılara temkinli olma çağrısı #1

    "YATIRIMCILAR TEMKİNLİ OLSUN"

    Konunun uzmanlarından Rusya-Ukrayna krizinde, yatırımcıların temkinli davranması gerektiği uyarısı geldi.


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasını bitirdi
    Dünya

    Kanada Başbakanı Trudeau, Acil Durumlar Yasası uygulamasını bitirdi

    Jahovic'ten hakeme tepki: Galatasaray'ı kurtarma operasyonu
    Futbol

    Jahovic'ten hakeme tepki: Galatasaray'ı kurtarma operasyonu

    Görüş Bildir