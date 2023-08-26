Yavuz Sultan Selim Köprüsü 7'nci yılında! 3,5 milyar lira tasarruf sağladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün faaliyete geçmesinin 7. yılında köprü ile ilgili gelişmeleri aktaran bir açıklama yaptı.

AA

Türkiye'nin ulaşım ağında önemli bir yapı taşı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 7 yaşında.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edildi.

Karadeniz ağzında bulunan köprü, Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinin Garipçe yerleşim birimi ile Anadolu yakasında Beykoz ilçesinin Poyrazköy yerleşimi arasında konumlanıyor.

1.408 metrelik ana açıklığa sahip köprünün toplam boyu, kenar açıklıklarıyla birlikte 2 bin 164 metreye ulaştı.

Dünyanın demir yolu geçecek şekilde projelendirilen en uzun köprüsü

26 Ağustos 2016 tarihinde hizmete giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 59 metre genişliğe sahip ve dünyanın üzerinden demir yolu geçecek şekilde projelendirilen en uzun köprüsü.

Deprem tasarımı yapıldı

Yerel zemin koşulları, faylanma, tarihsel depremler ve diğer faktörler göz önüne alınarak elde edilen verilerle deprem etkileri belirlendi ve deprem tasarımı bu veriler ışığında ulusal ve uluslararası şartnamelerde belirlenen esaslar dahilinde yapıldı.

3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağladı

Köprü sayesinde zamandan 3,3 milyar lira, yakıttan ise 155 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 455 milyon lira tasarruf sağlandı.

Çevre dostu proje, karbon emisyonunu 18 bin ton azalttı.

İstanbul trafiğini rahatlattı

İstanbul'un kuzeyinde yer alan İstanbul Havalimanı'na hızlı ve güvenli ulaşım sağlanan köprüyle İstanbul trafiği çok önemli oranda rahatlatıldı.

İleri teknoloji ve uzmanlık bir araya getirildi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü modern tasarımı, estetik yapısı ve en gelişmiş malzeme ve mühendislik teknikleriyle inşa edildi. Ülkemizin sembol projelerinden biri olarak öne çıktı.

Köprü, yoğun ve sürekli bir ulaşım akışına hizmet ediyor.