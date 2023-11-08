Yediemin otoparkçıları, icra dışındaki araçlar da satılsın istiyor Yeni alınan bir karara göre yediemindeki icralık araçlar sahipleri tarafından alınmıyorsa ya satılacak ya da bağışlanacak. Otoparkçılar, bu karardan memnun ama icradan gelen araçların dışında uzun yıllar parkta kalan diğer araçların da satılmasını talep ediyor.

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İHA

Yediemin parkları araçlarla dolup taşmıştı. Çoğu araç çürümeye terk edilmişti. Hem milli servetin yok olmaması için hem de piyasaları dengelemek için yeni bir karar alındı.

Yedieminlerde saklanan hacizli araçların ihaleyle satışının başlayacağı duyuruldu.

Satılacak araçlar sayesinde ikinci el piyasasında fiyatların düşmesi bekleniyor.

Yedieminlerdeki eşya ve araçların elden çıkartılması kararının arifesinde ise otoparkçılarından yasal düzenleme için yeni teklif geldi.

800 bin araç daha var

Toplamda 1.5 milyon araçtan 700 bini hacizli olduğu için ihaleye çıkmayı beklerken, gözler trafikten farklı nedenlerle çekilen 800 bin araca çevrildi.

Tüm Yediemin Otoparkı Derneği Genel Sekreteri Onur Özdemir, belirli süre çerçevesinde bu araçların da milli sermayeye kazandırılmasını istedi.

Süreç 1 Kasım'da başladı

Hacizli 700 bin aracı kapsayan düzenlemeyle ilgili detaylar gündemde yer alırken, araçların satışına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayınlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.

Öncelik borcunu ödeyen araç sahibinde olacak

Bu çerçevede, haciz kararı kalkmış olup halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek. Öte yandan, ihaleye çıkacak olan 700 bin aracın, ekspertiz ve bilirkişi raporlarından sonra yılbaşından itibaren satışa sunulması öngörülüyor. Bu sayede ikinci el piyasanın nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.

“Trafik nedeniyle çekilen araçlar da milli sermayeye kazandırılsın"

Yediemin otoparklarında bulunan 1.5 milyon aracın yaklaşık 700 bin tanesinin haciz nedeniyle ihaleye sunulmasının ardından, otoparklarda bulunan 1,5 milyon araçtan bir kısmı ise yıllardır bekliyor. Çürümeye yüz tutan kalan araçların milli sermayeye kazandırılması isteyen Tüm Yediemin Otoparkı Derneği Genel Sekreteri Onur Özdemir, şöyle konuşuyor.

Biz daha öncede bu konuyu ifade etmiştik. Şu aşamada sadece Adalet Bakanlığı icralık araçlarla ilgili bir start verdi. İcra nedeniyle çekilen tüm araçların, tasfiyesi gerçekleştirilmekte. Kanun çerçevesinde yönetmelik yayınlandı. Bu sürecin dışarısında başkaca nedenler ile çekilen araçlar söz konusu. Çok sayıda haciz dışında çekilen araçlarımız mevcut. Bu araçlarla ilgili de bir çalışma bekliyoruz. Bu konuda Maliye Bakanlığının bir çalışma yapmasını istiyoruz.

"Yıllardır alınmayan araçlar var"

Çünkü çok sayıda otomobil, yıllardır bu otoparklarda alınmadan kalıyor. Bu araçların kamu yararı çerçevesinde milli sermayeye kazandırmasını talep ediyoruz.

"İkinci el ve servis piyasası hareketlenecek"

Öte yandan, bilirkişi raporunun ardından, ekspertiz raporlarıyla birlikte E-UYAP üzerinden açık artırmayla satılacak otomobillerin, ikinci el piyasasını etkileyeceği öngörülürken, bakıma ihtiyaç duyan araçlar hem motor ustası hem de kaportacıları hareketlendirecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)