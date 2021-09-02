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- YEKDEM başvuru formatında güncelleme yapıldı
YEKDEM başvuru formatında güncelleme yapıldı
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması için başvuru sırasında daha kapsamlı bilgi talep eden yeni formlar hayata geçirildi.
- AA
- 02.09.2021 - 08:59
- Güncelleme : 02.09.2021 - 09:16
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) elektronik ortamda oluşacak başvurularında kullanılacak dilekçe ve bilgi formu formatları değiştirdi.
EPDK'nın YEKDEM "Başvuru Dilekçesi ve Bilgi Formu" formatıyla ilişkin kurul kararı, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
BİLGİ FORMUNDA DAHA FAZLA BİLGİ TALEP EDİLECEK
Bilgi formunda şirketlerin lisans numarası, lisans sahibi tüzel kişinin ismi, tesis adı, ana kaynak türü, ana tesis tipi ve yardımcı kaynak türünün yanı sıra, ana kaynak kurulu gücü, yardımcı kaynak kurulu gücü, YEKDEM'e esas güç, ünite sayısı, yıllık üretim miktarı ve işletmeye giriş tarihi gibi bilgileri paylaşmaları istenecek.