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YEKDEM başvuru formatında güncelleme yapıldı

YEKDEM başvuru formatında güncelleme yapıldı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması için başvuru sırasında daha kapsamlı bilgi talep eden yeni formlar hayata geçirildi.