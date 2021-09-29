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    Yeni 20 TL ve 5 TL'lik banknotlar bugün tedavülde

    TCMB'nin yeni 20 TL ve 5 TL'lik banknotları, bugünden itibaren üzerlerinde yeni imzaları ile birlikte tedavüle geçecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.09.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 11:19
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    Yeni 20 TL ve 5 TL'lik banknotlar bugün tedavülde

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle vereceğiin duyurdu.

    YENİ İMZALARLA BASILACAK

    Yeni banknotlarda; TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen ve Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait imzalar yer alacak.

    KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    TCMB'nin konu ile ilgili duyurusu Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 20 TL ve 5 TL banknotlardaki imzalar yeniden düzenlendi.

    Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

    100 TL VE 50 TL BANKNOTLARA İLİŞKİN DUYURU DAHA SONRA

    I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup, V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

    Yeni paralar geliyor

    Yeni 20 TL ve 5 TL lik banknotlar bugün tedavülde #2

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