Yeni bir Avrupa ödeme sistemi başlatılacak Avrupa, 16 finansal hizmet sağlayıcısından yararlanıyor. Ancak 2024'te kendisine ait yepyeni bir ödeme sistemi ile girmeye hazırlanıyor.

AA

Avrupa'da yeni ödeme sisteminin geçen yıl faaliyete geçilmesi planlanıyordu. Ancak bazı üye bankaların ödeme sisteminden ayrılmasının ardından ertelenmişti.

Avrupa'dan 16 finansal hizmet sağlayıcısının, gelecek yılın başında yeni bir Avrupa ödeme sistemi başlatmayı planladığı bildirildi.

Avrupa Ödeme Girişimi'nden (EPI) yapılan açıklamada, Avrupa'da bankaların kendi ödeme hizmetlerini başlatmak için girişime destek verdiği belirtildi.

Hollandalı finans kurumları ABN Amro ve Rabobank'ın girişime katıldığı aktarılan açıklamada, EPI'nın, ödeme hizmetleri sunan Hollanda merkezli Currence iDEAL ve Lüksemburg merkezli PQI'yi satın almayı planlandığı bildirildi.

Pilot uygulamaya 2023 sonuna kadar Fransa ve Almanya'da başlanacak

Söz konusu ödeme sistemine ilişkin pilot uygulamaya 2023 sonuna kadar Fransa ve Almanya'da başlanacak ve uygulama, 2024'te diğer ülkelerle genişletilecek.

BFCM, BNP Paribas, EPI, BPCE, Credit Agricole, Deutsche Bank, DSGV, ING, KBC, La Banque Postale, Nexi, Societe Generale ve Worldline, EPI hissedarları arasında yer alıyor.

Visa ve Mastercard ile rekabet edecek

Bu arada, EPI'nın planlanan ödeme sisteminin, Avrupa'da yaygın olarak kullanılan ABD'li ödeme sistemleri Visa ve Mastercard ile rekabet etmesi bekleniyor.