Yeni destek paketleri neler getiriyor

Ekonomi gazetecisi Özdemir ile Hazine ve Maliye Bakanı Nebati tarafından açıklanan destek paketini konuştuk.

Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan paketin ekonomi piyasasına ve vatandaşa yansımalarını aktardı.

Özdemir, genel olarak paketin olumlu sonuçları olacağını, detayların sonradan şekilleneceğini ve özellikle temel gıdalardaki KDV indiriminin enflasyonu en az yüzde 7 düşüreceğini dile getirdi.

YASTIK ALTINDAKİ ALTINLARIN SİSTEME KAZANDIRILMASINDA VATANDAŞIN VE KULYUMCULARIN KÂRI

Özdemir, kendisine yöneltilen "Yastık altındaki altınların sisteme kazandırılması konusunda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Tabii proje güzel, sistemin nasıl olacağı da çalışılmış. Kuyumcuların özellikle her ilde bir bankanın bir şubesinin çalışması ya da tahsis edilmesi önemli. Bir de fiziki altın meselesi var. Altınını bozdurmak istemeyen vatandaşın altının değerinin tespiti, sonra da istediği zaman altının geri alabilmesi önemli. Ancak vatandaşın altınını getirmesini istiyoruz ama ona ekstra ne vereceğiz? Bu sorunun cevabı çok kritik. Umarım o konu ile ilgili de çalışmalar yapılmıştır. Çünkü bizim vatandaşımız sonuçta yastık altı altınını hem güvence olarak tutuyor, onu da çıkarıp bankaya, kuyumcuya ya da herhangi bir yere getirmesi için muhtemelen ekstra bir gelire ihtiyacı bulunuyor.

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EKONOMİYE ÇOK BÜYÜK KATKISI OLUR

Daha önce kullanılan bütün enstrumanlar geçerli olacak dendiği için de herhalde o enstrumana geçişin önündeki fiziki engeli kaldıracak bir sistem kuruyorlar. Başarılı olunlarsa ekonomiye çok büyük katkısı olur.

YASTIK ALTI ALTININ YÜZDE 10'U TOPLANIRSA

Söz konusu 5 bin ton altın 250-280 milyar dolar eder. Bunun yüzde 10’unun bile kayıt altına alınması ciddi bir değer olur."

"KGF DESTEKLERİNİN DAHA DA ARTIRILACAĞININ SİNYALİ VERİLDİ"

Sadi Özdemir "KGF destekli paketler hakkında bilgi verir misiniz?" sorusuna 60 milyar lira dolarak açıklanan desteklerin devamının oldacağı sinyalinin verildiğini aktardı.

VERİLEN KREDİLERİN KULLANIM BELGESİ TALEP EDİLECEK

Özdemir, Bakan Nebati'nin geçmişte verilen kredilerin kullanılmasına yönelik eleştirilerin olduğunu söylediğini, bu kez verilen kredilerin belgesini istenerek denetleneceğini bildirildiğini hatırlattı. Özdemir, bu konunun toplumsal vicdan açısından önemine dikkati çekti.

"KVD İNDİRİMİ ENFLASYONDA YÜZDE 7 İNDİRİM SAĞLAYACAK"

"Gıdada yapılan KDV indirimi enflasyonu düşürmekte nasıl bir rol oynayacak?" sorusuna yanıt veren Özdemir, bu indirimin enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirerek, temel ihtiyaç maddelerinde yapılan yüzde 7 KDV indiriminin enflasyonda da en az aynı oranda indirime dönüşeceğini anlattı.

Pirinçten makarnaya, çay, süt ve bakliyatı da içeren bir yelpazede yapılan KDV indirimlerin sahada denetleneceğini de savunan Özdemir, gıda ve alkolüz içeceğin enflasyonu hep yukarıda tutuğunu belirtti.

Özdemir, “İşletmeler ürünü maliyet ve KDV ekleyerek satıyor. Devlet indirim yaparak KDV’den ödün veriyor. İşletmeler de indirim yapmalı.” dedi.

"DENETİMLERİN HEMEN PİYASAYA YANSIYIP YANSIMADIĞINI İZLEYECEĞİZ"

Fiyatlarla ilgili denetimlerin artırılması piyasalara nasıl yansıyacağını sorduğumuz Özdemir bu konu ile ilgili de denetimlerin yangınlaştırılmasının yerinde olduğunu belirterek piyasaya yansımalarının takip edileceğini aktardı.