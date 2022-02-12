Yeni ekonomi paketinin detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üretim, ihracat ve işletme harcamalarına yönelik 60 milyarlık ekonomik destek paketinin ayrıntılarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Nebati burada piyasaların merakla beklediği 3 paketlik yeni ekonomik adımları açıkladı.

60 milyar TL'lik kefalet hacmi oluşturulduğunu söyleyen Nebati, "Bu merak etmeyin bitince başlayacak paketlerin ilk adımı. Yeter ki üretin, yeter ki yatırım yapın, yeter ki katma değer sağlayacak adımları atın" dedi.

"3 PAKET DEVREYE ALINIYOR"

Nebati'nin açıkladığı destek paketinin dağılımı ise şu şekilde:

"Yatırım destek paketi (25 milyar TL), ihracat destek paketi (25 milyar TL) ve işletme harcamaları destek paketi (10 milyar TL)olmak üzere 3 paketi devreye alıyoruz.

Hedef sektörlerimizi belirledik. Yatırım destek paketimiz 25 milyar TL'lik bir paket. Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay vade. KOBİ ve KOBİ dışı, orta - yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarına 1.25 kat kefalet limiti sağlıyoruz.

Yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 30 ay vade. Bankalar için faiz oranı 0-24 ay sabit (TLREF+ %1) 24 ay üzeri sabit (TLREF + %2) olarak uygulanacak.

Her bir KOBİ için maksimum kredi limiti 25 milyon TL, büyük firmalar için 100 milyon lira olacaktır.

Özellikle özel bankalara seslenmek istiyorum, paydaşlarla işbirliği yaparak yürüyoruz. Özel bankalarımız lütfen hızlı bir şekilde bu işin kolaylaştırıcı adımlarını atın. Bu işin takipçisi olacağız sıkı takipçisi olacağız.

İHRACAT DESTEK PAKETİ

İhracat destek paketimiz, yine 6 ay ödemesiz dönem azami 18 ay vade, ihracatçı olmayan ama ihracat potansiyeli olan tüm KOBİ'ler bu imkandan faydalanacaklar. Kar payında sabit olarak TL referans + yüzde 1 olarak uygulanacaktır.

İŞLETME HARCAMALARI PAKETİ

İşletme harcamaları destek paketimiz 10 milyar lira olacak. Yine 6 ay ödemesiz dönem azami 24 ay vade. KOBİ ve KOBİ dışı nakit kullandırım uygulanacak.

2 yıl önce dağıttığımız KGF kredilerini biraz tüketime harcadık. Yatırım önceliğimiz bir tarafa gitti, üretim önceliğimiz bir tarafa gitti. Farklı şekilde kullanım da maalesef yaşandı. Buna izin vermeyeceğiz.

Üreticinin, imalatçının, ihracatçının, genç girişimcinin hakkını başkalarına kullandırtmayacağız. Sıkı takipçi olacağız. Bunun için faturaların fatura ve sözleşme ile belgelendirme zorunluluğu getirilmiştir. Parayı ver sen karışma yok artık.

İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunmaktadır.

Nakit kredi kullanımı yüzde 10 ile sınırlıdır, refinansman amacıyla kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Amaç dışı kullanım, gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümlerimiz de mutlak surette uygulanacaktır."

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

"Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olmak üzere 4 sac ayağı üzerine inşaa ettiğimiz Türkiye ekonomi modelinin yeni adımlarını sizinle paylaşacağım.

Güçlü üretim, güçlü kalkınma, güçlü ihracat ve tek hedef istikrar.

Bu model yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıracak. Yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacak.

Bugüne kadar yastık altı birikimlerin sisteme kazandırılması çalışmaları daha önce bütüncül bir sistem olmadan kullanıldı ve yeterince yol alınamadı.

Bu tasarrufların sisteme kazandırılması hem vatandaşa yeni kazanç kapısı açacak hem de ülkemizin büyümesine destek verecektir.

Biriktirdikleri altınları kolay ve güvenilir şekilde finansal sisteme teslim edecekler. Fiziki olarak da geri alabilecekler.

Fiziki altın teslim noktaları bankalar olacak, platformlar olacak ve kuyumcular olacak.

Kuyumcuların sayısı her ilde en az 1 tane olmak üzere 1 Mart'tan itibaren 1500 olacak, ve yıl sonu itibarıyla sayıları en az 10 bine yükselecek

Vatandaş mevcut ziynet altınını teslim edecek. Katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları bu işleyişteki en önemli kurumlar olacak.

Alım satım, 1 Mart 2022'den itibaren çeyrek hesap, 15 Mart 2022'den itibaren çeyrek katılım hesabı çeyrek ve altın dönüşümlü TL katılma hesabı hayata geçirilecek.

Fiziki ziynet altın çekimi banka tarafından yeni üretim ziynet altını şeklinde verilecek. Kamu bankalarımız bu işin de öncülüğünü yapacaklar.

Bankalarımız artık her ilde en az bir şubesiyle kuyumculuk faaliyetini de götürecek hale dönüştürülecek.

Bundan sonra Türkiye büyüyecek, cari açık dengeye gelecek. Bundan sonra istikrar, bundan sonra üretim, Türkiye'nin büyümesinin konuşulduğu döneme girdik.

Bunu sağlamak için paketimiz bir önceki paketlerde olduğu gibi, KGF uygulaması çok ciddi katkı sağladı. 2 yıl önceki başlayan salgın döneminde elimiz ayağımız oldu, iş dünyamız azami şekilde faydalandı. Hatta öyle faydalandı ki gereksiz ihtiyaçlarını dahi buradan giderdi.

AYRINTILAR GELİYOR