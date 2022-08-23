Yeni EYT formülü nedir? EYT için hangi çözüm önerileri gündemde? İşte yeni EYT formülü..

Son dönemin en çok merak edilen konuları arasında yer alan EYT konusu hakkında gelişmeler yaşanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar konusu ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamada; "Daha önce 3600`de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT`yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bilgin farklı sebeplerden ötürü emekli olamayan vatandaşlar için bir çalışma grubu oluşturulduğunu açıkladı.Bakan Bilgin konu ile alakadı "Ne Finlandiya ne Almaya; kendi modelimizi uygulayacağız. Türkiye`nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT çözüm önerileri

- Eylül 1999 yılı öncesi sigortalı olanlara uygulanan yaş kriterinin kademeli olarak aşağıya çekilmesi

- Aylıklarda belli miktarda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne alınabilmesi

- Erkeklerde 9000 gün, kadınlara 7200 prim gün sayısını dolduran vatandaşlarda yaşa bakılmaması