Yeni haftada da altın yükselişte

AA

İsrail-İran arasındaki misilleme saldırıları piyasaları da etkiledi.

İsrail ve İran arasında geçen hafta cuma günü sabaha karşı başlayan ve devam eden karşılıklı saldırılar yakından takip edilirken, çatışmaların ne kadar daha süreceğine yönelik belirsizlikler de piyasaların dalgalanmasına neden oluyor.

PETROLDE DE YÜKSELİŞ VAR

İsrail ve İran arasındaki çatışmaların etkisiyle yükselişini dördüncü iş gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,4 yükselişle 73,9 dolardan başladı.

Yaşanan son gelişmeler, dünya petrolünün yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların aksayabileceğine yönelik endişeleri artırdı.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Jeopolitik gelişmelerin risk algısı artırmasıyla altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 1,4 yükselerek 3 bin 433 dolardan kapandı.

Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 430 dolardan işlem görüyor.

Tahvil piyasalarında cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,41 seviyesine yükseldi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,42 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yeni haftaya yüzde 0,5 yükselişle 98,2 seviyesinden başladı.