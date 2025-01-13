Yeni haftanın ilk gününde altın, döviz, Bitcoin! 13 Ocak'ta piyasalar

Haber Merkezi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları kadar ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın ekonomideki yön seçimi; altın, dolar, Bitcoin'in fiyatını direkt etkiliyor.

13 Ocak'ta haftada piyasalara baktığımızda ise gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinde olduğu görülüyor.

20 OCAK KRİTİK TARİH

20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler, risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

ONS ALTIN: 2 BİN 690 DOLAR

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 691 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 690 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN

Gram altın: 3 bin 67 lira

Çeyrek altın: 5 bin 202 lira

Cumhuriyet altını: 21 bin 195 lira

Tam altın: 20 bin 805 lira

Yarım altın: 10 bin 402 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,3 düşüşle 35,4350'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,4717seviyesinden işlem görüyor.

Euro ve sterlin ise düşüşe geçti.

Dolar: 35,4717 lira

Euro: 36,2905 lira

Sterlin: 42,8228 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.910,61 puandan tamamlarken, bugün yurt içinde gözler kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verisine çevrildi.

BITCOIN

108 dolara çıkarak rekor kıran kripto para piyasasının en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin ile yüzde 0,42 ve 395,5 dolar düşüşle 93 bin 987,2 dolardan işlem görüyor.