Yeni kanun teklifindeki kritik madde! Genel sağlık sigortası borcuna af Genel sağlık sigortasını ödeyemeyen vatandaş için önemli bir gelişme yaşandı. GSS borçlarını affı yeni torba yasaya girdi. Teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde ve Resmi Gazete'de yayınlanması ile birlikte borçların silinmesi gündeme geldi.

AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile bir sosyal güvencesi olmayan ve düşük gelirli vatandaşları kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri sağlık hizmetlerinden faydalandırıyor.

Analık halinde kadınlara, 18 yaşını doldurmamış çocuklara ve lise mezunu gençlere 20 yaşına kadar, üniversite mezunlarına ise 25 yaşına kadar GSS kapsamında sağlık hizmeti veriliyor.

Genel sağlık sigortası prim tutarı aylık 402,44 TL olarak uygulanıyor ve her yıl asgari ücrete yapılacak zam oranında arttırılıyor.

GSS pirimini ödeyemeyenler için yapılandırmalarda gecikme faizinde indirim gibi haklar ve GSS'den muafiyet için son başvuru süreleri tanınmıştı.

Genel sağlık sigortasının affı torba yasaya girdi

Genel sağlık sigortası, gelinen noktada ekonomi için hazırlanan torba yasaya tekrar girdi. Buna göre 80 maddelik torba yasa teklifindeki 54. madde kapsamında GSS prim borçlularına af gelmesi bekleniyor. Yasa görüşmelerinde kabul görmesi halinde borcu olanların borcunun silinmesi için olarak doğmuş oldu.

1,8 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Kanun teklifi bu yönüyle 1 milyon 879 bin 401 borçlu vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Bu madde ile birlikte kanunun yasalaşması ile birlikte Ocak 2014 öncesine ait 1 milyar 835 milyon 604 bin 59 lira tutarlı GSS alacağının tahsilinden vazgeçilmesi söz konusu olabilecek.

1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlara af

Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. Af kapsamında da ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)