Yeni matrah düzenlemesi otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek

Koronavirüs salgını ve jeopolitik riskler derken sıfır otomobilleren fiyatları artışa geçti. ÖTV ve matrah artırımı açıklamaları sonucu fiyatlar merak ediliyor.

Son iki yılda koronavirüs salgınıyla birlikte yaşanan çip krizi, hammadde ve taşıma maliyetlerindeki artış tüm dünyada otomobil fiyatlarını yükseltti. Türkiye'de döviz kurlarındaki artış ve enflasyonla birlikte otomobil fiyatları rekor düzeye ulaştı. 400-450 bin liraya sıfır otomobil bulmak imkansız hale geldi.

Matrah artımı kararı otomobil fiyatlarını nasıl etkileyecek

Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın otomobil fiyatlarına yansıması merak ediliyor.

Kasım ayında fiyat listeleri güncellendi. Matrah artırımı oranı ve otomobilin modeline bağlı olarak 50 ila 100 bin TL arasında indirim gündemde.

"Türkiye'nin gündeminde ÖTV indirimi yok"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Nebati, "Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Buna göre matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek. Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak.

Otomobil fiyatları düşecek

İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek.

ÖTV oranının araç fiyatına yansıması

1.600 cm3’e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa fiyatlar nasıl değişeceği hesaplanıyor. Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlardan yüzde 45 ÖTV alınacak. Yüzde 70'lik hesaplamayla bu aracın bugünkü fiyatı 400 bin TL civarında. 200 bin TL üzerinden yüzde 45 ÖTV ve yüzde 18 KDV hesaplandığında aracın fiyatı 342 bin 200 TL oluyor.

Tabii bu hesaplamalara MTV, Trafik-Tescil ve Ruhsat bedelleri dahil değil.

Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa; yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyatı 427 bin 750 TL'ye inecek.

800 bin liraya kadar olan modeller

Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobillerini internet sitelerinde yer alan fiyatlarını baz alarak, listeledik. Listede 800 bin TL'nin altındaki modellere yer verdik.

Matrah düzenlemesi ne kadar indirim sağlar, sorusunun cevabı bu listede:





Marka marka güncel fiyatlar...

Volkswagen

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 504,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 554,900 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 599,100 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 691,600 TL

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life Fiyatı: 612,600 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life -717,700 TL

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Style - 779,500 TL

Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı: 663,600 TL

Yeni Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 756,000 TL

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - Fiyat 617,800 TL

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life - 752,800 TL

Seat

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı: 480.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 580.000 TL

1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 680.000 TL

LEON 1.0 TSI 110 HP Style Fiyatı 730.000 TL

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Fiyatı 645.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience Fiyatı 695.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR Fiyatı 695.000 TL

Skoda

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 479.010 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 514.510 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 564.510 TL

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium - 624.510 TL

Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort Liste Fiyatı 620.010 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite Fiyatı 655.010 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 724.510 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 750.010 TL

Octavia Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG

Fiyatı: 785.010 TLKAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite Fiyatı 700.010 TL

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 725.510 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG - 774.510 TL

Citroen

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 474.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold Fiyatı: 557.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine Business - 572.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 588.000 TL

C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Fiyatı: 636.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold - 675.500 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine - 726.500 TL

1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 Feel Bold - 721.000 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı: 514.000 TL

1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 526.000 TL

C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 650.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold - 734.000 TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine - 780.000 TL

Citroen Ami 6 kw Elektrik Motor - 224.000 TL

Dacia

Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Fiyatı: 485.000 TL

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo 90 bg 475.900 TL

Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Fiyatı 490.000 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 527.000 TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 509.900 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 532.000 TL

Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 553.000 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 585.000 TL

Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 578.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 - 583.000 TL

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 - 670.900 TL

Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 631.000 TL

Fiat

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 429.900 TL

1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli -447.400 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 545.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 605.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik - 656.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 462.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 660.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 681.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 497.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 675.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 716.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 469.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 549.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 625.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin 478.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 574.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 650.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 701.900 TL

Egea Station Wagon 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel Fiyatı: 564.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 665.900 TL

Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 462.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 564.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel - 637.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli - 688.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 489.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel - 607.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 683.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 713.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli- 524.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel - 697.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 748.900 TL

Egea Cross Wagon 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel - 672.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli - 723.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 583.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli - 758.900 TL

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 464.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 479.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 553.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 569.900 TL

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli Fiyatı: 641.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli - 660.900 TL

Ford

Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin Fiyatı 577.700 TL

Titanium Hatchback 1.0L mHEV EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin/Hibrit - 790.400 TL

Focus Trend X Sedan 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Fiyatı 760.200 TL

FORDEcoSport Style / SUV / 1.0L EcoBoost 125PS / 6 İleri Otomatik / Benzin

Fiyatı 668.600 TL

ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik - Benzin - 757.900 TL

Puma Style / SUV / 1.0L EcoBoost 95PS / 6 İleri Manuel / Benzin Liste fiyatı 713.800 TL

Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS Otomatik Benzin - 771.600 TL

Honda

Honda Jazz 1.5L i-MMD Hybrid Otomatik Executive Fiyatı 792.000 TL

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Fiyatı: 567.500 TL

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive 585.000 TL

Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Premium Liste fiyatı 795.500 TL

Hyundai

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel Fiyatı: 331.500 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 373.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT - 385.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT - 402.500 TL

Hyundai i20 100 PS 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 444.000 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 477.500 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 486.500 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 512.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 528.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 518.000 TL

Elantra 1.6MPI 123 PS 6 İleri Manuel Style (Benzinli) Fiyatı 597.000 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 634.000 TL

1.6 MPI 123 PS Smart Benzin CVT - 691.000 TL

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel Fiyatı: 472.000 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik Jump Benzin Otomatik - 503.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik - 525.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 550.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 568.500 TL

Kona 1.0 T-GDI 120 PS Style Benzin DCT Fiyatı: 648.000 TL

Kia

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin Fiyatı: 443.000 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 450.000 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 460.000 TL

Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel - 460.000 TL

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool Fiyatı: 471.000 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 532.000 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 592.000 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 624.000 TL

Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance - 680.000 TL

Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Prestige - 790.000 TL

Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool Fiyatı: 675.000 TL

Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool - 705.000 TL

Ceed HB 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool - 755.000 TL

STONIC 1.2L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 528.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 577.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS Manuel Benzin Cool - 589.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business - 623.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 636.000 TL

Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor - 675.000 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige - 677.000 TL

MG

MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS Fiyatı: 615.000 TL

ZS Luxury 1.0T 6AT Benzin 111 PS - 769.000 TL

Mitsubishi

Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı - 493.600 TL

Nissan

Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna Fiyatı: 593.100 TL

NİSSANJuke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna Fiyatı: 647.700 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 742.300 TL

Opel

CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 499.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 569.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 599.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 669.900 TL

Yeni Astra

1.2 130 HP Benzin MT6 Edition - 678.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 Edition - 784.900 TL

CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL Fiyatı 574.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL - 634.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 679.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 Elegance - 749.900 TL

1.5 120 HP Dizel AT6 Edition - 749.900 TL

Peugeot

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 Liste fiyatı 495.000 TL

208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 592.000 TL

208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 595.000 TL

208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 640.000 TL

208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 705.000 TL

Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 780.000 TL

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Fiyatı - 673.500 TL

2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 750.500 TL

2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack - 780.500 TL

Renault

Clio Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 438.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 506.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 526.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 568.900 TL

Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 403.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 512.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 544.900 TL

Captur Touch 1.3 TCe EDC 140 bg Liste fiyatı 711.900

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 739.900 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg - 768.000 TL

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 559.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 599.900 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg - 638.900 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg - 649.000 TL

Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 722.000 TL

Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 732.900 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg - 728.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg - 784.900 TL

Suzuki

SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 585.000 TL

1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 591.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 635.000 TL

1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 641.000 TL

VITARA 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 749.000 TL

1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 - 759.000 TL

Toyota





Corolla 1.5 Vision Liste fiyatı 583.700 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 609.350 TL

COROLLA 1.5 Dream - 645.300 TL

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 671.000 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 713.550 TL

COROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 753.200 TL

Corolla Hybrid Dream e-CVT - 779.250 TL

Corolla Hybrid Flame e-CVT - 794.350 TL

COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 715.750 TL

COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S Fiyat 751.500 TL

COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame Multidrive S Fiyat 759.300 TL

YARIS CROSS 1.5 Dream Multidrive S Fiyatı 723.600 TL

YARIS CROSS 1.5 Dream X-Pack Multidrive S - 740.450 TL

YARIS CROSS 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 771.500 TL

YARIS CROSS 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 790.800 TL

Yaris 1.0 Vision Liste Fiyatı 497.150 TL

1.5 Dream Multidrive S - 599.250 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 636.050 TL

1.5 Flame Multidrive S 646.250 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 672.100 TL

Yaris 1.5 Hybrid Dream e-CVT - 758.850 TL

YARIS 1.5 Hybrid Flame e-CVT - 792.700 TL