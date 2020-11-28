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2021 motorlu taşıt vergisi oranları
- Haber Merkezi
- 28.11.2020 - 11:17
- Güncelleme : 28.11.2020 - 12:01
Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Yeni orana göre oluşan şartlarda hangi araç sahibinin ne kadar ödeyeceğini sizin için aktardık.
1-3 yaş 1.600 cc araçlardan vergisiz fiyatı 51.800 lirayı aşanların ödediği 1.678 liralık MTV, 56.519 lirayı aşan araçlar için 1.831 liraya çıkacak. Bu yılki vergisiz fiyatı 90.800 lirayı aşan araçlar ödeyeceği MTV ise 3.881 lira olacak.
MOTORLU ARAÇLARIN VERGİ HESAPLAMASI
Motorlu taşıtlar için hesaplama yapılırken iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV tutarı hesaplanıyor. 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yöntemi uygulanıyor.
2019 yılında taşıtlardaki değer 46.300 liranın altındakiler, 81. 100 lirayı aşmayanlar ve 81.100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayınlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.
1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51.800 lirayı aşmayanlar, 90.800 lirayı aşmayanlar ve 90.800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.
İLK TAKSİT ÖDEMESİ
İlk taksiti ocak ayında yapılacak MTV ödemelerinin 2. taksit ödemeleri temmuz ayında gerçekleşecek.
İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları:
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 YAŞ
0-1300 cc
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1.051 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1.499 lira
2020 MTV: 1.678 lira
2021 MTV: 1.831 lira
1601-1800 cc
2019 MTV: 2.647 lira
2020 MTV: 2.964 lira
2021 MTV: 3.234 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 4.170 lira
2020 MTV: 4.670 lira
2021 MTV: 5.095 lira
4-6 YAŞ
0-1300 cc
2019 MTV: 600 lira
2020 MTV: 672 lira
2021 MTV: 733 lira
1301-1600 cc
2019 MTV: 1.124 lira
2020 MTV: 1.258 lira
2021 MTV: 1.372 lira
1601-1800 cc
2019 MTV: 2.068 lira
2020 MTV: 2.316 lira
2021 MTV: 2.526 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 3.211 lira
2020 MTV: 3.596 lira
2021 MTV: 3.923 lira
7-11 yaş
1601-1800 cc
2019 MTV: 1.218 lira
2020 MTV: 1.364 lira
2021 MTV: 1.488 lira
1801-2000 cc
2019 MTV: 1.888 lira
2020 MTV: 2.114 lira
2021 MTV: 2.306 lira
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
Matrahı 51 bin 800 liraya kadar
2019 MTV: 861 lira
2020 MTV: 964 lira
2021 MTV: 1.051 lira
Matrahı 51.800-90.800 lira arası
2019 MTV: 946 lira
2020 MTV: 1.059 lira
2021 MTV: 1.155 lira
Matrahı 90.800 lira ve üstü
2019 MTV: 1.033 lira
2020 MTV: 1.156 lira
2021 MTV: 1.261 lira
1-3 yaş
1301-1600 cc
Matrahı 51.800 liraya kadar
2019 MTV: 1.499 lira
2020 MTV: 1.678 lira
2021 MTV: 1.830 lira
1301-1600 cc
Matrahı 51.800-90.800 lira arası
2019 MTV’si: 1.649 lira
2020 MTV’si: 1.846 lira
2021 MTV: 2.014 lira
1301-1600 cc
Matrahı 90.800 lira ve üstü
2019 MTV’si: 1.799 lira
2020 MTV’si: 2.014 lira
2021 MTV: 2.197 lira
1-3 yaş
1601-1800 cc
Matrahı 129.800 lira
2019 MTV: 2.911 lira
2020 MTV: 3.260 lira
2021 MTV: 3.557 lira
1601-1800 cc
Matrahı 129.800 lira ve üstü
2019 MTV: 3.176 lira
2020 MTV: 3.557 lira
2021 MTV: 3.881 lira
1-3 yaş
1801-2000 cc
Matrahı 129 bin 800 lira
2019 MTV’si: 4.586 lira
2020 MTV’si: 5.136 lira
2021 MTV: 5.603 lira
1801-2000 cc
Matrahı 129.800 lira ve üstü
2019 MTV: 5.003 lira
2020 MTV: 5.603 lira
2021 MTV: 6.113 lira