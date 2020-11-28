2021 motorlu taşıt vergisi oranları

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2021 yılı için artış oranı belli oldu. Buna göre MTV tutarları yeni yılda yüzde 9,11 oranında artacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Yeni orana göre oluşan şartlarda hangi araç sahibinin ne kadar ödeyeceğini sizin için aktardık.

1-3 yaş 1.600 cc araçlardan vergisiz fiyatı 51.800 lirayı aşanların ödediği 1.678 liralık MTV, 56.519 lirayı aşan araçlar için 1.831 liraya çıkacak. Bu yılki vergisiz fiyatı 90.800 lirayı aşan araçlar ödeyeceği MTV ise 3.881 lira olacak.

MOTORLU ARAÇLARIN VERGİ HESAPLAMASI

Motorlu taşıtlar için hesaplama yapılırken iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV tutarı hesaplanıyor. 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yöntemi uygulanıyor.

2019 yılında taşıtlardaki değer 46.300 liranın altındakiler, 81. 100 lirayı aşmayanlar ve 81.100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayınlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.

1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51.800 lirayı aşmayanlar, 90.800 lirayı aşmayanlar ve 90.800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.

İLK TAKSİT ÖDEMESİ

İlk taksiti ocak ayında yapılacak MTV ödemelerinin 2. taksit ödemeleri temmuz ayında gerçekleşecek.

İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları:

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 YAŞ

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1.051 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1.499 lira

2020 MTV: 1.678 lira

2021 MTV: 1.831 lira

1601-1800 cc

2019 MTV: 2.647 lira

2020 MTV: 2.964 lira

2021 MTV: 3.234 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4.170 lira

2020 MTV: 4.670 lira

2021 MTV: 5.095 lira

4-6 YAŞ

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1.124 lira

2020 MTV: 1.258 lira

2021 MTV: 1.372 lira

1601-1800 cc

2019 MTV: 2.068 lira

2020 MTV: 2.316 lira

2021 MTV: 2.526 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3.211 lira

2020 MTV: 3.596 lira

2021 MTV: 3.923 lira

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1.218 lira

2020 MTV: 1.364 lira

2021 MTV: 1.488 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1.888 lira

2020 MTV: 2.114 lira

2021 MTV: 2.306 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1.051 lira

Matrahı 51.800-90.800 lira arası

2019 MTV: 946 lira

2020 MTV: 1.059 lira

2021 MTV: 1.155 lira

Matrahı 90.800 lira ve üstü

2019 MTV: 1.033 lira

2020 MTV: 1.156 lira

2021 MTV: 1.261 lira

1-3 yaş

1301-1600 cc

Matrahı 51.800 liraya kadar

2019 MTV: 1.499 lira

2020 MTV: 1.678 lira

2021 MTV: 1.830 lira

1301-1600 cc

Matrahı 51.800-90.800 lira arası

2019 MTV’si: 1.649 lira

2020 MTV’si: 1.846 lira

2021 MTV: 2.014 lira

1301-1600 cc

Matrahı 90.800 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1.799 lira

2020 MTV’si: 2.014 lira

2021 MTV: 2.197 lira

1-3 yaş

1601-1800 cc

Matrahı 129.800 lira

2019 MTV: 2.911 lira

2020 MTV: 3.260 lira

2021 MTV: 3.557 lira

1601-1800 cc

Matrahı 129.800 lira ve üstü

2019 MTV: 3.176 lira

2020 MTV: 3.557 lira

2021 MTV: 3.881 lira

1-3 yaş

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 MTV’si: 4.586 lira

2020 MTV’si: 5.136 lira

2021 MTV: 5.603 lira

1801-2000 cc

Matrahı 129.800 lira ve üstü

2019 MTV: 5.003 lira

2020 MTV: 5.603 lira

2021 MTV: 6.113 lira