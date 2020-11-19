Kocaeli'de 23 bin 500 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren güneş paneli fabrikasında üretilen yeni nesil paneller, yüksek kalitesi sayesinde birçok ülke tarafından tercih ediliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren güneş paneli fabrikasında üretilen ürünler, Almanya, İspanya, İtalya, Ukrayna ve Avusturya'ya konutların ve sanayi tesislerinin çatılarında kullanılıyor.

Sektördeki faaliyetlerine 2009 yılında Doğu Avrupa'daki güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları ve mühendislik hizmetleriyle başlayan Smart Energy, 2017'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) 23 bin 500 metrekarelik kapalı alanda hayata geçirdiği fabrikayla panel üretimine adım attı.

Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye'de başlatılan yerli ve milli üretim hamlesine destek olmak için 2017'de Gebze'de panel üretimine başladıklarını dile getirdi.

​​​​Demirdağ, projenin yıllık 420 megavatlık kapasiteyle hayata geçirildiğini belirterek, "Teknolojinin en son geldiği noktada 'yarım hücre' dediğimiz küçük boyutlu hücrelerin dizilimiyle oluşturulan 144 hücreli, çift taraflı paneller üretiyoruz. Aynı zamanda mühendislik tarafımız olduğu için onları güneşi takip eden sistemlerle bir araya getiriyoruz." diye konuştu.

Yeni nesil güneş panelleri konutların ve sanayi tesislerinin hizmetinde ViDEO

"YERLİLEŞME YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ"

Bundan sonraki süreçte güneş panelinde ihtiyaç duyulan ana girdilerden olan hücrenin yerlileşmesini hedeflediklerini dile getiren Demirdağ, şöyle devam etti:

"Panel üretiminde yerlileşme devam ediyor, yüzde 50'yi geçti. 10 sene önce baktığımızda güneş hücresinin panelin içindeki maliyeti yüzde 80-90 seviyesindeydi. Geldiğimiz noktada güneş hücresinin maliyeti panel üretiminde yüzde 50'nin altına düştü. Böyle devam ettiğinde zaten doğal bir yerlileşme oluyor. Hem hücrenin yerlileşmesi hem de hücrelerin ucuzlamasıyla bu oran artacaktır."

"EN BÜYÜK RAKİP ÇİN"

Demirdağ, bu sektörde Çin'in en büyük rakip olduğunu, bu ülkenin Avrupa'daki neredeyse bütün üreticileri batırdığını ifade ederek, böyle bir ülkeyle ihracat anlamında mücadele etmenin çok zor olduğunu söyledi.