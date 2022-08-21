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    Yeni Zelanda iş gücü açığını kapatmak için işçi arayışında

    Dünyanın çeşitli ülkelerinden işçi arayışları yükselmeye başladı. Yeni Zelanda da iş gücü açığını kapatmak için geçici işçi almanın yollarını arıyor.
    • 21.08.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 15:04
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    Yeni Zelanda iş gücü açığını kapatmak için işçi arayışında

    Yeni Zelanda'daki işçi alımı sanayiden çok turizm sektörüne yönelik. Bu nedenle Yeni Zelanda hükümeti, ülkedeki iş gücü açığını kapatmak için gelecek yıl tatil sezonunda çalışmak üzere geçici işçi almayı planladığını resmen duyurdu.

    Yeni Zelanda 12 bin geçici işçi alacak

    CGTN’nin haberine göre, Göç Bakanı Michael Wood, göçmenlik yasalarında bazı değişiklikler yaparak küresel iş gücü açığından en çok etkilenen sektörlerde çalıştırılmak üzere 12 bin geçici işçi almayı hedeflediklerini söyledi.

    Vize süresi uzatılabilir

    İş gücü açığının farklı sektör ve seviyelerde birçok yerde görüldüğüne dikkat çeken Bakan Wood, bazı işçiler için vize sürelerinin 6 aya kadar uzatılacağını belirtti.

    Yeni zelanda

    Göçmenlerin ücretlerinde esneme yapılacak

    Bunun yanı sıra, göçmenlerin en çok çalıştığı yaşlı bakımı, inşaat, alt yapı, et ve deniz ürünleri işletmesi, turizm ve hizmet sektörü gibi iş alanlarında ücretlendirme kurallarında esnemeye gidileceği kaydedildi.


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