Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli’nin inşaatında sona gelinirken, hizmete gireceği tarih de 2023 yılının nisan ayı olarak belirlendi.

Yeni Zigana Tüneli’nde çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ediyor.

17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı süren rüya proje tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak.

Son olarak Türkiye'nin gurur projesi olarak ön plana çıkan Yeni Zigana Tüneli için 2023 yılının Nisan ayına tarih verildi.

Bağlantı yollarının yüzde 85'i bitti

Çalışmalarda tünel içerisindeki asfaltlama ve elektro mekanik çalışmalarının yüzde 70’i, bağlantı yollarının ise yüzde 85’i tamamlandı.

Geçtiğimiz ocak ayında çift tüpte de ışık görünmesi nedeniyle kazı işlemi ve beton kaplama çalışmaları sona ermişti.

Yeni Zigana Tüneli nisan ayında hizmette VİDEO

Zaman ve akaryakıt tasarrufu

İHA'nın aktarımına göre; yaklaşık bin kadar personelin görev yaptığı tünel bittiğinde, Trabzon-Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşım süresi 40 dakikaya düşecek.

Böylece seyahat süresi yaklaşık 30 dakika azalırken, zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salımı da 18 bin ton daha az gerçekleşecek.

Güvenli ve konforlu seyahat imkanı

Öte yandan kış aylarındaki zorlu ve tehlikeli yollar da adeta tarihe karışacak.

Yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak.

Bu kapsamda sürücülere güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlayacak.

İlk kez dikey şaft yapıları kullanıldı

Ayrıca karayolu tünellerinde Türkiye’de ilk defa yapılan “dikey şaft yapıları” Zigana Tüneli’nde kullanılırken, proje kapsamındaki 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısı yer alacak.