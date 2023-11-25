Yeniden derleme oranı ile yeni vergi, harç ve ceza tutarları Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 2023 yılı için derleme oranı yüzde 58,46 olarak kullanılacak. 2024 yılında ki vergi, ceza ve harçlara bu oranda zam yapılacak.

ensonhaber.com

Bugan Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildi.

Buna göre 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara bu oranda zam yapılacak.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

Bu oran; emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) gibi vergileri, özel usulsüzlük cezaları da dahil tüm cezaları, pasaport harçları da dahil tüm harçları, hız sınırı cezaları ve alkollü araç kullanma cezası gibi tüm trafik cezalarını, egzoz emisyon ve araç muayene ücretlerini, ehliyet ve kimlik ücretlerini, otoyol ve köprü geçiş ücretlerini, idari ödemelerle adli ödemeleri ile birlikte birçok kalemdeki ödemeleri içeriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden derleme oranını düşürme yetkisi bulunuyor.

Yeni vergi, harç ve ceza tutarları

Yeniden derleme oranına göre yeni vergi, harç ve cezalar şöyle değişiyor:

İkamet değişikliğini tescil kuruluşlarına 30 gün içinde bildirmemek

Eski Ceza: 951 lira

Yeni ceza: 1.507 lira

Kimlik kartı ücretleri:

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 liradan 131,52 liraya çıktı.

Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 liradan 131,52 liraya çıktı.

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 83 liradan 131,52 liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 166 liradan 263,04 liraya çıktı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesi

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için motorlu taşıtlar vergisi tarifesi taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık ödemeler:

1.300 cm3 ve aşağısı

114.000'i aşmayanlar

1-3 yaş: 3.359 lira

4-6 yaş: 2.344 lira

7-11 yaş: 1.309 lira

12-15 yaş: 987,2 lira

16 yaş ve yukarı: 347,0 lira

114.000'i aşanlar

1-3 yaş: 3.692 lira

4-6 yaş: 2.577 lira

7-11 yaş: 1.437 lira

12-15 yaş: 1.088,6 lira

6 yaş ve yukarı: 383,5 lira

199.700'ü aşanlar

1-3 yaş:4.033 lira

4-6 yaş: 2.809 lira

7-11 yaş: 1.574 lira

12-15 yaş: 1.188,5 lira

6 yaş ve yukarı: 413,6 lira

1.301-1.600 cm3

114.000'i aşmayanlar

1-3 yaş: 5.852 lira

4-6 yaş: 4.388 lira

7-11 yaş: 2.545 lira

12-15 yaş: 1.798,5 lira

16 yaş ve yukarı: 347,0 lira

114.000'i aşanlar

1-3 yaş: 6.440 lira

4-6 yaş: 4.828 lira

7-11 yaş: 1.972,8 lira

12-15 yaş: 1.088,6 lira

6 yaş ve yukarı: 754,3 lira

199.700'ü aşanlar

1-3 yaş:7.026 lira

4-6 yaş: 5.266 lira

7-11 yaş: 3.055 lira

12-15 yaş: 2.153,5 lira

6 yaş ve yukarı: 824 lira

Motosikletler için yaşları ile ödenecek yıllık vergi

100-250 cm3'e kadar

1-2 yaş: 626 lira

4-6 yaş: 467 lira

7-11 yaş: 345,4 lira

12-15 yaş: 212,34 lira

16 ve yukarı yaş: 80,81 lira

251-650 cm3'e kadar

1-2 yaş: 1.295 lira

4-6 yaş: 979 lira

7-11 yaş: 625,9 lira

12-15 yaş: 345,44 lira

16 ve yukarı yaş: 212,34 lira

651 - 1.200 cm3'e kadar

1-2 yaş: 3 bin 342 lira

4-6 yaş: 1.986 lira

7-11 yaş: 979,3 lira

12-15 yaş: 625,92 lira

16 ve yukarı yaş: 345,44 lira

1201 cm3 ve yukarısı

1-2 yaş: 8 bin 107 lira

4-6 yaş: 5 bin 356 lira

7-11 yaş: 3 bin 341,9 lira

12-15 yaş: 2 bin 652,62 lira

16 ve yukarı yaş: 1.294,62 lira

Pasaport harç ve defterlerin yeni bedeli

6 Ay: 2.433,23 lira

1 Yıl: 3.190,51 lira

2 Yıl: 4.706,50 lira

3 Yıl: 6.352,27 lira

3+Yıl: 8.626,96 lira

Trafik cezaları

Araçta sahte plaka takmak ve kullanmak:

Eski ceza: 20.302 lira

Yeni ceza: 32.171 lira

Mevzuatta belirtilen ışıklı sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak:

Eski ceza: 4.064 lira

Yeni ceza: 6.440 lira

Muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkartılması:

Eski ceza: 951 lira

Yeni ceza: 1.507 lira

Sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmak:

Eski ceza: 8.190 lira

Yeni ceza: 12.978 lira:

Kırmızı ışık kurallarına uymamak:

Eski Ceza: 951 lira

Yeni ceza: 1.507 lira

Alkollü araç kullanmak.

Eski Ceza: 4.064 lira

Yeni ceza: 6.440 lira

Sürücülerin trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmesi:

Eski Ceza: 4.064 lira

Yeni ceza: 6.440 lira

Hurdaya çıkmış aracı karayolunda sürmek:

Eski Ceza: 8.190 lira

Yeni ceza: 12.978 lira

Araç belgesini araçta bulundurmamak:

Eski Ceza: 370 lira

Yeni ceza: 586 lira

Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak

Eski ceza: 951 lira

Yeni ceza: 1.507 lira

Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akımı ile güvenliğini bozacak, karayolunu kullananlara ve araçlara zarar verecek veya yaya yollarını trafiğe kapatacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak:

Eski ceza: 1.979 lira

Yeni ceza: 3.136 lira

Karayolu yapısı üzerine (yaya yolları ve bisiklet yolları dahil), araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak:

Eski ceza: 1.979 lira

Yeni ceza: 3.136 lira

Karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak:

Eski ceza: 1979 lira

Yeni ceza: 3.136 lira

Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirecek, yanıltacak veya trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levha, ışık ile ağaç, parmaklık, direk vb. dikmek, koymak veya bulundurmak:

Eski ceza: 20.596 lira

Yeni ceza: 32.636 lira

Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında her iki taraftan sınır çizgisine elli metre mesafe içinde, karayolunun yapım ve bakımı ile sorumlu kuruluştan izin almadan yapı ve tesis yapmak:

Eski ceza: 20.596 lira

Yeni ceza: 32.636 lira

Sürücü Belgesi Harç, Değerli Kağıt ve Vakıf Ücretleri

Eski Tip (2016 Öncesi Alınan Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenisi İle Değiştirilmesi İşlemlerinde

"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına

Eski ücret: 2 lira

Yeni ücret: 3,17 lira

"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına

Eski ücret: 13 lira

Yeni ücret: 20,60 lira

Yeni Tip (2016 Sonrası Alınan Ücret Sürücü Belgeleri) Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İşlemlerinde

"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına

Eski ücret: 145 lira

Yeni ücret: 229,8 lira

"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına

Eski ücret: 694 lira

Yeni ücret: 988,8 lira

İlk Defa Sürücü Belgesi Alımı veya Sınıf Ekleme İşlemleri İçin Ücret

"Vakıf Hizmet Bedeli" Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hesaplarına

Eski ücret: 145 lira

Yeni ücret: 229,8 lira

"Değerli Kâğıt Bedeli" Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına

Eski ücret: 624 lira

Yeni ücret: 988,8 lira

"A, A1, A2, F" sınıfları için (Engelli "A" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına

Eski ücret: 825,7 lira

Yeni ücret: 1.308,4 lira

"B" sınıfı için (Engelli "B" Sertifikaları da Dahil) Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına

Eski ücret: 2.489,9 lira

Yeni ücret: 3.945,5 lira

"B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M" sınıfları için Harç Ücreti Vergi Tahsil Yetkisi Verilen Banka Hesaplarına

Eski ücret: 4.154,7 lira

Yeni ücret: 6.583,5 lira