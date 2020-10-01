Yeniden yapılandırılan borç tutarı 15 milyar 270 milyon lira oldu

TBB, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında büyük ve küçük ölçekli firmalar kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının, 15 milyar 270 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Ağustos 2020 Aylık Raporu"nda, borçları yapılandırılan şirketlerin ölçekleri, sektör dağılımı ve yoğunlaştıkları şehirler aktarılıyor.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 257 FİRMA İLE FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİ YAPILDI

Buna göre Ekim 2019-Ağustos 2020 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 257 adet firma (112 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 89 firma (31 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı.

Yeniden yapılandırma sözleşmesi yapılan büyük ölçekli firmalardan 4'ü tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 31'i imalat sanayi, biri enerji, 3'ü inşaat, 16'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 14'ü turizm, 7'si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 1’i emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 3'ü eğitim, 4'ü sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe, 5'i diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

YENİDEN YAPILANDIRMA İSTENEN FİRMALARIN ÇOĞU İSTANBUL’DA

Söz konusu firmaların 40'ı İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 8’i Ege’de, 8’i Doğu Marmara’da, 10’u Batı Anadolu’da, 11’i Akdeniz, 5’i Orta Anadolu’da, 2’si Batı Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 1’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

Ekim 2019-Ağustos 2020 dönemi içinde, 749 milyon lirası tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 4 milyar 749 milyon lirası imalat sanayi, 4 milyar 934 milyon lirası enerji, 65 milyon lirası inşaat, 936 milyon lirası toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 1 milyar 59 milyon lirası turizm ve 209 milyon lirası taşımacılık, depolama ve haberleşme, 275 milyon lirası emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 73 milyon lirası eğitim, 350 milyon lirası sağlık ve sosyal hizmetler, 1 milyar 598 milyon lirası diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 14 milyar 998 milyon lira oldu.

FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA ÇERÇEVE ANLAŞMASINDA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ UYGULAMA 59 FİRMAYI KAPSADI

Kasım 2019-Ağustos 2020 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 59 adet firma (35 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 25 firma (10 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi yapıldı.

FYYS bağıtlanan firmalardan biri madencilik ve taşocakçılığı, 6'sı imalat sanayi, 5'i inşaat, 8'i toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2'si turizm, 3'ü diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu firmaların 11’i İstanbul’da, 2’si Ege’de, 5’i Doğu Marmara’da, 1’i Batı Anadolu’da,1’i Orta Anadolu Bölgesi’nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve 1 tanesi Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

Kasım 2019-Ağustos 2020 dönemi içinde, 15 milyon lirası madencilik ve taşocakçılığı, 49 milyon lirası imalat sanayi, 41 milyon lirası inşaat, 82 milyon lirası toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 51 milyon lirası turizm ve 34 milyon lirası diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 272 milyon lirası olarak kayıtlara geçti.

VERİLER ALACAKLI KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN BİLGİLERDEN DERLENDİ

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32'nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli ve Küçük Uygulamanın "VII. Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri" başlıklarının sazı maddeleri uyarınca Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar tarafından iletilen verilerden oluşturuldu.