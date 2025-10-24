Yenilenebilir enerjinin payı artıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü, eylül ayında 121 bin 418 megavat olarak gerçekleşti. Kurulu güçteki artış sürerken, yenilenebilir enerjinin toplam içindeki payı da yükselmeye devam etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI YÜZDE 61,6

Toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 61,6’sına karşılık gelen 74 bin 746 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Rüzgâr ve güneş kaynaklı kurulu güç toplamı 38 bin 363 megavat olurken, bu iki kaynağın kurulu güç içindeki toplam payı yüzde 31,6 olarak kaydedildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sadece güneşin payının yüzde 19,9 olduğuna dikkat çekerek, “Toplam kurulu gücün 5’te 1’i güneşten, rüzgârla birlikte ise toplam yüzde 31,6’lık bir paya ulaşıyoruz.” dedi.

YERLİ KAYNAKLARIN PAYI REKOR SEVİYEDE

Eylül sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yerli kaynakların payı yüzde 71 ile rekor kırdı. Bakan Bayraktar, kurulu gücün 86 bin 219 megavatının yerli kaynaklardan oluştuğunu belirtti.

Türkiye’deki tüm hanelerin yıllık elektrik ihtiyacının sadece rüzgâr ve güneş santrallerinden karşılandığını hatırlatan Bakan Bayraktar, şu değerlendirmeyi yaptı:

Yaptığımız hamlelerle hem elektrik sektörümüzü geliştiriyor hem de büyük bir dönüşüme imza atıyoruz. Yenilenebilir enerjide 2002’de 12 bin megavat olan kurulu gücü, bugün yaklaşık 75 bin megavat seviyesine getirdik. Türkiye bu sayede dünyada 11’inci, Avrupa’da ise 5’inci sıraya yükseldi.

HEDEF: 10 YILDA 120 BİN MEGAVAT

Bakan Bayraktar, rüzgâr ve güneşte 38 bin megavatı aşan kurulu gücün önümüzdeki 10 yılda 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.