Yenilenebilir enerjiye destekte yeni dönem

Yenilenebilir enerjide 1 Temmuz itibarıyla devreye girecek santraller için sağlanan döviz bazlı destek ödemeleri, 30 Haziran'da son bulacak. Türk Lirasıyla destek dönemi başlıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 1 Temmuz itibarıyla devreye girecek hidroelektrik santralleri için kilovatsaat başına 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için 32 kuruş, jeotermal enerji santralleri için 54 kuruş alım garantisi verilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı (YEK) belgeli üretim tesislerinde YEKDEM ödemeleri hidroelektrik santralleri için kilovatsaat başına 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için 32 kuruş, jeotermal enerji santralleri için ise 54 kuruş üzerinden yapılacak.

TÜRK LİRASI DESTEKLERİN KULLANIM SÜRESİ

Türk Lirası bazındaki destekler 31 Aralık 2025'e kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için 10 yıl süreyle uygulanacak. Yerli katkı desteği ise 5 yıl süreyle kilovatsaat başına 8 kuruş üzerinden verilecek.

Söz konusu dönemde işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için belirlenen fiyatlar, kaynak bazında olmak üzere üçer aylık dönemler için her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, belirlenen yönteme göre güncellenecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİ 4 KATTAN FAZLA ARTTI

Türkiye'de yenilenebilir enerji kurulu gücünün artmasında önemli bir mekanizma olarak nitelendirilen YEKDEM kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/cent, jeotermal için 10,5 dolar/cent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/cent teşvik sağlanıyordu. Teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyordu.

Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımcıları, uygulama süresi 31 Aralık 2020'de sona eren döviz bazlı YEKDEM'den faydalanmak amacıyla geçen yıl 4 bin 900 megavatı bulan rekor seviyede yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirdi.

5 AYDA 1.800 MEGAVATLIK YATIRIM

Koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı bu süre 30 Haziran 2021'e uzatıldı. Söz konusu tarihe kadar projelerini devreye alarak döviz bazlı desteklerden faydalanmak isteyen yatırımcılar, bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 1.800 megavatlık yatırım yaptı.

TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜ ARTTI

YEKDEM'in ilk kez uygulandığı 2005'te Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 13 bin megavat seviyesinde bulunurken, bu rakam nisan sonu itibarıyla ise 50 bin 990 megavata ulaştı.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en yüksek payı 31 bin 280 megavatla hidroelektrik santralleri aldı. Bunu 9 bin 543 megavatla rüzgar, 7 bin 70 megavatla güneş, 1595 megavatla jeotermal ve 945 megavatla biyokütle takip etti.