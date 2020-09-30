YEP ile birlikte vergi kayıp ve kaçağı kontrolü etkinleştiriliyor

YEP ile birlikte vergi kayıp ve kaçağı kontrolü etkinleştiriliyor

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan hedeflere göre, Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma Sistemi kurularak, takip sistemi ve kayıpları önlemeye yönelik birçok uygulama devreye gidecek.

Vergisel işlemlerde uzaktan denetim ve risk bazlı incelemelerin yaygınlaştırılması için Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi kurulacak. Farklı veri kaynaklarından edinilen bilgiler RADAR sisteminde toplanacak ve risk senaryoları oluşturulacak.

YEP TEDBİRLERİ ARASINDA VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Yeni Ekonomi Paketi’ni (YEP) sunumunda, kaynak yaratmak açısından vergi toplanmasının daha sistemli hale getirileceği konusunun altını çizmişti.

2021-2023 dönemine ilişkin YEP ile enflasyonun kalıcı olarak tek hanelere düşürülmesi ve kamu maliyesinde mali disiplinin sürdürülmesi hedefleniyor. YEP'te, bu hedeflere ulaşılabilmesi için izlenecek politika ve tedbirler yer aldı.

YEP’TEKİ ENFLASYON HEDEFİ BAZ ALINARAK AYARLAMALAR YAPILACAK

YEP'e göre, kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde geçmiş enflasyon yerine YEP enflasyon hedefleri doğrultusunda ayarlamalar yapılacak.

Eşel mobil sistemi ile petrol fiyatlarındaki olası oynaklığın enflasyon üzerindeki etkisi bütçe dengesi de gözetilerek sınırlandırılmaya devam edilecek.

MAL VE HİZMET STANDART KOD VE BİRİM ÖLÇÜSÜ BİLGİLERİ ELEKTRONİK BELGELERDE YER ALACAK

Mal ve hizmet birim fiyatlarındaki olağandışı değişimlerin takibi amacıyla mal ve hizmet standart kod ve birim ölçüsü bilgilerinin elektronik belgelerde yer alması sağlanacak. Bu veriler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulacak, böylece enflasyonla mücadeleye katkı sağlanacak.

İTHAL ÜRÜNÜN VERGİSİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Kamu hizmet sunumunun ve idari yapısının etkinliğini artıracak ve gereksinimlerini dinamik bir yapıda karşılayacak program bütçe sistemine 2021 yılında geçilerek kamu kaynaklarının verimli kullanılması temin edilecek. Yerli üretimi desteklemek amacıyla ithal yoğunluğu yüksek ürünlerin vergi oranları gözden geçirilerek, bu ürünlerin ithalatının azaltılmasına yönelik çalışılacak.

DİJİTALDE SANAL VARLIKLARA VERGİ GETİRİLMESİ GÜNDEMDE

Dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlerin vergilendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek, bu varlıkların suçun finansmanında kullanılmasının önlenmesine yönelik bir takip mekanizması kurulacak.

Dijital ekonomik faaliyetlerin tam ve doğru şekilde vergilendirilmesi sağlanacak, matrah aşındırma ve kar kaydırma kaynaklı vergi kaybı azaltılacak.

SOSYAL MEDYA GELİRLERİ MERCEK ALTINA ALINACAK

Elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetlerin ve sosyal medya kullanılarak kazanılan gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler gözden geçirilecek.

Vergi Denetim Kurulu, 2021 yılında dijital takip ve risk yaklaşımıyla izlemenin etkinliğini artıracak.

Finansal istikrara yönelik önlemler kapsamında da finansal teknolojilerin (Fintek) yaygınlaştırılmasına yönelik kapsamlı bir strateji dokümanı ve eylem planı hazırlanacak.

BAZI İŞLETMELERİN KEFALET LİMİTLERİNDEN YARARLANMA ORANLARI YÜKSELTİLECEK

İhracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan veya imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında öncelikli olarak desteklenerek bu kesimlerin kefalet limitlerinden yararlanma oranları artırılacak.

YENİ ÜRÜN VE HİZMETLER DEVREYE ALINACAK

Yatırımcılara sunulan finansal araç çeşitliğinin artırılması, dijitalleşme seviyesinin yükseltilmesi ve atıl varlıkların ekonomiye kazandırılması için yeni ürün ve hizmetlerin devreye alınmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.