Yerel bitkilere ait 115 bin tohum koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı gen bankalarında koruma altına alınan yerel bitki çeşitlerine ait yaklaşık 115 bin tohum, gelecek nesillere aktarılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlığına bağlı gen bankalarında yaklaşık 115 bin tohumun korunduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz ve halk tarafından Bakanlığımıza, yerel bitki çeşitlerine ait bini aşkın tohum bağışlandı." açıklamasını yaptı.

TOHUM GEN BANKALARI, YEREK BİTKİ ÇEŞİDİNİ KORUYOR

Bakan Pakdemirli, tohum gen bankalarını, yerel gen kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurduklarını aktardı.

İzmir'de bulunan Ulusal Gen Bankası ile Ankara'daki Türkiye Tohum Gen Bankası'nda, uluslararası gen bankası standartları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ileten Pakdemirli, "Yerel çeşitlerin, kültür bitkilerinin, bunların yabani akrabalarının ve endemik bitkilerin dokümantasyonu, muhafazası, üretim yenilemesi ve karakterizasyonu konularında faaliyetler yürütüyoruz." bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, İzmir ve Ankara'daki gen bankalarının faaliyetleri ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"İzmir'de bulunan Ulusal Gen Bankasında 3 bin 339 türe ait yaklaşık 55 bin 429 tohum örneğini koruma altında tutuyoruz. Ankara'da bulunan Türkiye Tohum Gen Bankasında ise 1.127 türe ait yaklaşık 59 bin 919 tohum örneği bulunuyor. Ayrıca 18 arazi gen bankasında 107 türe ait yaklaşık 9 bin 500 canlı örnek muhafaza ediyoruz. 6 araştırma enstitümüzde de yaklaşık bin türde 100 bin soğanlı ve yumrulu doğal süs bitkisinin (geofit) muhafazası yapılıyor."

"GEN BANKALARIMIZDA GENETİK YAPISINI KORUYARAK UZUN YILLAR SAKLANABİLİYOR "

Gen bankalarıyla bugün ya da gelecekte ihtiyaç duyulan genlerin, doğal ya da yapay etkenlerle erozyona uğramadan korunmasını hedeflediklerine işaret eden Pakdemirli, "Gen bankalarımızda muhafaza edilen tohumlar toplandığı ve elde edildiği andaki genetik yapısını koruyarak uzun yıllar saklanabiliyor." dedi.