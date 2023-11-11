Yerli kara araçları üretimi sürüyor! Türk Silahlı Kuvvetleri 300'üncü tank avcısına kavuştu Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sürdürülen çalışmaların sonuçlarından biri olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara unsurlarının ateş gücünü artıran yeni nesil tank avcılarında 300'üncü teslimat gerçekleştirildi.

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AA

Savunma sanayisindeki yerli üretim hamleleri artamaya devam ediyor.

Yurt içindeki ihtiyaçlar gözetilerek başlatılan üretim yurt dışından da talep görüyor.

Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında 300'üncü aracın teslimatı dolayısıyla FNSS tesislerinde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, törende, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını günümüzün teknolojik yeniliklerine göre karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hem güvenlik güçlerine yeni araçlar kazandırdıklarını hem de var olan araçları en son teknolojilerle modernize ettiklerini anlatan Görgün, Türkiye'nin 35'ten fazla ülkeye 4000 binden fazla aracın teslimatını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yerli çözümler ve altyapılar kullanıldı

Projede birkaç unsur dışında yerli çözümlerin ve altyapıların kullanılmasının önemine işaret eden Görgün, şöyle konuştu.

Kara araçlarında bütün ihtiyaçları yerli karşılayabilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak da ayrı bir gurur verici.

Geçen yılın ihracatı 1 milyar dolar arttı

İhracatın sektör için çok önemli olduğunu vurgulayan Görgün, geçen yılın aynı döneminden 1 milyar dolar daha fazla ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ağır sınıfta otonomi ve hibrit sistemler kullanıma sunuluyor

Hibrit teknolojiler ve otonomi konusunda hafif, orta ve ağır sınıfta ürünleri devreye almak için planlarını yaptıklarını ifade eden Görgün, kazanılan tecrübelerle ağır sınıfta otonomi ve hibrit sistemleri kullanıma sunacaklarını dile getirdi.

344 aracın teslimatı 2024'ün ortalarında tamamlanacak

Proje kapsamında ayda 19 araç üretim kapasitesine ulaşılmasının önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Görgün, 344 aracın teslimatının gelecek yılın ortalarında tamamlanacağını kaydetti.

Hedefte kendi sınıflarının en yetenekli tanksavar sistemleri

Araçların muharebe sahasında koruma seviyeleri, kara ve suda görev yapabilmeleri ve kule sistemi özellikleriyle kendi sınıflarının en yetenekli tanksavar sistemleri olarak dikkati çektiğini vurgulayan FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, proje kapsamında 300'üncü aracı teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 500 yerli ve milli çözüm ortağı ile çalıştıklarını dile getiren Kurt, yurt içindeki bu başarıyı her iki aracın ihracatını gerçekleştirerek taçlandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

İlklerin projesi

FNSS tarafından teslimatları ve teslimat sonrası lojistik destek faaliyetleri sürdürülen Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına, PARS 4X4 ve KAPLAN araçları ile Kornet-E ve OMTAS Silah Kulesi teslimatları gerçekleştiriliyor.

Özellikle Roketsan tarafından geliştirilen KMC-U kule sistemi entegre edilen KAPLAN araçları da Türkiye'nin milli tanksavar sistemi olarak ön plana çıkıyor.

Araçların teslimat sonrasındaki ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilen lojistik destek sözleşmesi de yine bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor.

Özellikle tanksavar platformu olarak kullanılmak üzere tasarlanan PARS 4x4 ve KAPLAN araçları, çevik ve modüler yapıları ile zırhlı bir muharebe aracının sağlayacağı hareket ve taktik manevra kabiliyetini, üstün koruma yeteneği ve ateş gücüyle birleştiriyor.

Tanksavar özelliklerinin yanı sıra ateş destek, keşif, iç güvenlik görevleri ve konvoy koruma gibi çeşitli harekat gereksinimlerine uygun hale getirilebilen modüler tasarıma sahip PARS 4x4 ve KAPLAN, değişen operasyonel ihtiyaçları karşılamak için esneklik ve çok yönlülük sağlıyor.

Araçların muharebe ortamının şartlarına/tehditlerine göre belirlenmiş siluetleri ve güç-ağırlık oranları, gelişmiş süspansiyon sistemleriyle birleşerek, farklı arazilerde ve tüm hava koşullarında yüksek hızlarda manevra yapabilmelerine olanak tanıyor. İki platform da amfibi özelliğiyle dikkat çekerken, bu özellik nehir ve akarsular gibi sulu açıklıkları hızlı ve etkin şekilde geçebilmelerine imkan sağlıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)