Yerli kart TROY'un kullanım hacmi arttı TROY'un 2023'e ilişkin aylık işlem hacimlerine bakıldığında gecen aya göre yarıdan fazla harcama yapıldığı belirlendi.

AA

Türkiye'nin yerli kredi kartı TROY kullanım alanını artırdı.

Teknolojisi tamamen Türkiye'de gerçekleştirilen kartın kullanımındaki artış, İsrail'in Gazze'ye olan saldırılar karşısında yerli markalara yönelmek olarak açıklandı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli kart TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 30,5 milyar liradan 47,9 milyar liraya çıktı.

Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un 2023'e ilişkin aylık işlem hacimleri paylaşıldı.

Kullanıcı sayısı 19 milyona ulaştı

TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarının duyuruda, kullanıcı sayısının da 19 milyona ulaştığı kaydedildi.

İsrail'i destekleyen ülkelerin markalarını boykot etkiledi

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda, İsrail'in savaş suçları işlemesi ve sivil alanlara saldırılarının artmasının ardından dünya genelinde ve yurt içinde İsrail ürünlerine boykot kararları gündeme gelmişti. Söz konusu artışta "İsrail'i destekleyen ülkelerin markalarının boykot edilmesi ve yerli ürünlere yönelimin" de etkili olduğu belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)