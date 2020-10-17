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    Yerli sıcak hava balonları, turistlere hizmet etmeye başladı

    Yerli üretim sıcak hava balonları, test sürecinin tamamlanması ile birlikte Kapadokya'da ilk kez ticari uçuş yaparak, turistlere bölgeyi gökyüzünden gezdirdi.
    • AA
    • 17.10.2020 - 09:39
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    Yerli sıcak hava balonları, turistlere hizmet etmeye başladı

    Yerlilik ve millilik vurgusunun desteklendiği ve artırılmaya çalışıldığı günümüzde bir Türk firması tarafından üretilen 6 adet sıcak hava balonu, gün doğumunu Kapadokya semalarına yükselerek selamladı.

    Yerli sıcak hava balonları, turistlere hizmet etmeye başladı #1

    TOPLAM 68 TURİST, YERLİ BALONLARLA 45 DAKİKA HAVADA GEZDİ

    Çeşitli kapasitelerdeki sepetlere sahip sıcak hava balonları ile 68 yerli ve yabancı turist, peribacaları üzerinde süzülerek yaklaşık 45 dakika süren tura katıldı.

    Yerli sıcak hava balonları, turistlere hizmet etmeye başladı #2

    "HEYECAN YAŞIYORUZ"

    Balonları üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, yaptığı açıklamada, yerli imkanlarla üretimi yapılan sıcak hava balonlarının diğer balonlarla bölge semalarına renk katmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

    Yerli sıcak hava balonları, turistlere hizmet etmeye başladı #3

    "BALONLAR İHRAÇ EDİLECEK"

    Yerli üretim balonları yurt dışına da satmayı hedeflediklerini belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

    "Geçen sene ekim ayında ilk yerli üretim balonumuzu test amaçlı uçurmuştuk. Bugün de 6 balonumuz bir ticari firmamızla beraber yolcu uçuşlarına başlıyor. 28 kişilikten 4 kişiliğe kadar değişik ebatlardaki balonlarımızla Kapadokya'da misafirlerimizi taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Heyecanlıyız, bugün ilk uçuşlarını misafirlerimiz ile beraber gerçekleştirecekler. Bugün gökyüzünde yerli balonlarımızı görmenin mutluluğunu yaşayacağız. Hedefimiz, dünyanın farklı noktalarında yerli ve milli balonlarımızın uçmasını sağlamak."

    Yerli sıcak hava balonları, turistlere hizmet etmeye başladı #4

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