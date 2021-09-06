Yeşil dönüşüm Yeni Orta Vadeli Program'da yerini aldı

Dün Yeni Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'de yayınlanarak ilan edilmişti. Önümüzdeki üç yılı kapsayan hedeflerin arasındaki "Yeşil dönüşüm"le ilgili kararlar dikkati çekti.

Dünyada çevre sorunları, iklim değişiklikleri insan yaşamına ve ekonomiye direkt etki yapıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) üzerinde çok durduğu "Yeşil Mutabakat" da u amaca hizmet ediyor. Günümüzün gerçekliğine uygun olarak Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) "yeşil dönüşüme" yer verilerek, yeşil ekonomiye geçiş sürecine ilişkin politika ve tedbirler belirlendi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİSİNİ TÜM DÜNYADA GÖSTERİYOR"

OVP'de iklim değişikliğinin etkisini tüm dünyada daha şiddetli bir şekilde göstermesinin, sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığının altı çizilerek, AB tarafından 2019 yıl sonunda açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi yaklaşımlarla gelişmiş ülkelerin öncülüğünde küresel düzeyde ekonomi politikalarında iklim değişikliğinin ağırlığının arttığına işaret edildi.

YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI'NDA YER ALAN HEDEF VE EYLEMLERE DİKKAT EDİLECEK

Bu durumun, başta Türkiye'nin ana ihracat pazarı AB olmak üzere ülkelerin uygulayacağı yeni politikalara göre sanayide ve ekonomi genelinde yeşil dönüşümün gerekliliğini beraberinde getirdiği vurgulanan OVP'de, program döneminde küresel değer zincirleriyle bütünleşme ve daha fazla uluslararası yatırım çekme sürecinin, bu yeni anlayış çerçevesinde Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan hedef ve eylemler de dikkate alınarak şekilleneceği belirtildi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM İÇİN AR-GE ÇALIŞMALARI DESTEKLENECEK

Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.

Yeşil OSB ile yeşil endüstri bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları oluşturulmasına hız verilecek.

FİNANSAL SEKTÖRÜN ÇERÇEVESİ GELİŞTİRİLECEK

Finansal sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak şekilde geliştirilecek.

SIFIR ATIK UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRILACAK

Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek. Sıfır atık uygulamaları, hane halkını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.

ENERJİ KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANILACAK

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla enerji ve üretim kaynaklarını verimli şekilde kullanan, çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek.

"DAYANIKLI BİR BÜYÜME İÇİN MAKROEKONOMİK İSTİKRARI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide 2022-2024 döneminin temel politikalarına, ilkelerine, hedef ve gösterge niteliğindeki ekonomik büyüklüklerine yer verilen Orta Vadeli Programın yayınlandığını belirten Elvan, "Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.