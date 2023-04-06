Yeşil sahaların devlerin performansı, ilk çeyrekte hisse senedi piyasalarında iç açıcı olmadı Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinin, hisse senedi piyasalarındaki grafiği sahalardaki başarılarını aratır boyutta.

AA

Dünyanın sayılı futbol kulüplerinden olan isimler, yılın ilk üç ayında hisse senedi piyasasında sönük kaldı.

Futbol kulüplerinin hisseleri dalgalandı

Özellikle küresel pay piyasalarındaki çalkantılar borsaların performansını etkilerken, önde gelen futbol kulüplerinin de hisselerinde dalgalanmalar görüldü.

Kulüplerin lig performansları da genel olarak hisse senedi performanslarına yansıdı.

Manchester United, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 5,1 kaybettirdi

İngiliz ekibi Manchester United, yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 5,1 kaybettirdi.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışında geride bulunuyor.

Liverpool, geçen ay Manchester United'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza atmıştı.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Newcastle United, Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Manchester United 4. sıraya geriledi.

Benfica

Benfica da Portekiz 1. Futbol Ligi'nde zirvede bulunmasına karşın bu performansını hisse senedi piyasalarına yansıtamadı.

Benfica'nın hisseleri, ilk çeyrekte yüzde 3,1 değer kaybetti.

Juventus, hem yeşil sahalarda hem hisse senedi piyasalarında kaybettirdi

İtalyan ekibi Juventus da yeşil sahalarda taraftarını, hisse senedi piyasalarında da yatırımcısını üzdü.

Juventus'un hisseleri, ilk çeyrekte yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) zirveden çok uzakta bulunuyor. İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), mali usulsüzlüklere karıştığı gerekçesiyle Juventus'a 20 Ocak'ta 15 puan silme cezası vermişti. Juventus, cezayı temyize götürerek karara itiraz etmişti.

"Prisma" isimli soruşturma

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma kapsamında, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Söz konusu dönemde siyah-beyazlı kulüpte yer alan yöneticiler ve futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma kapsamında bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında, özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Olimpik Lyon'un hisseleri de ilk çeyrekte yüzde 0,3 değer kaybetti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Lyon'un hisseleri de ilk çeyrekte yüzde 0,3 düştü.

Lazio

Serie A'da Napoli'nin ardından 2. sırada zirve mücadelesi veren İtalyan ekibi Lazio'nun hisseleri, Ocak-Mart 2023'te yüzde 2,4 arttı.

Borussia Dortmund

Bundesliga'da zirveyi Bayern Münih'e kaptırmasına karşın liderlik mücadelesine devam eden Borussia Dortmund, ilk çeyrekte yatırımcısına yüzde 0,4 kazandırdı.

Ajax

Söz konusu dönemde Hollanda ekibi Ajax'ın hisseleri de yüzde 2,3 değer kazandı. Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax, şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.