Yetki belgesi olmayan kuyumculara mesleki yeterlilik belgesi formülü

Yetki belgesi olmayan kuyumcuların kapanması gündeme gelmişti. Bu konumda olan kuyumcular mesleki yeterlilik belgesi ile sorununu çözdü.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile kuyum ticareti yapmak için gereken yetki belgesine sahip olma şartları düzenlendi. Mesleki yeterlilik belgesine sahip kuyumculara da yetki belgesi verilmesi mümkün hale geldi.

KUYUMCULUKLA İLGİLİ BÖLÜM MEZUNLARINDAN BELGE İSTENMEYECEK

Düzenlemeyle, kuyumcularda, orta veya yükseköğretim kurumlarının kuyumculuk faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda ustalık belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak.

"10 BİNLERCE KUYUMCUNUN KAPANMA RİSKİ ORTADAN KALKTI"

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, Ticaret Bakanlığı'nın kuyumculuk sektörüne yönelik olarak yaptığı düzenlemeye ilişkin, "Yetki belgesi alamayan 10 binlerce kuyumcu kapanma riskiyle karşı karşıyaydı. Mesleki yeterlilik belgesi imkanı tanınmasıyla kuyumcuların bu riski ortadan kalktı." dedi.

"USTALIK BELGESİ ALMAK İÇİN 5 YIL BEKLEMEK GEREKİYORDU"

Sönmez, Ustalık belgesi almak için 5 yıl beklenmesi gerektiğini belirterek, "Yıllar önce açılan dükkanların çoğunun bu belgesi yoktu. Dolayısıyla kuyumculuk yetki belgesi alamıyorlardı. Aynı zamanda 3 ya da 4 yıl önce açılan kuyumcu dükkanları için de benzer sorun yaşanıyordu. Bu dükkanlar da kalfalık belgesi alsa dahi ustalık belgesi almak için süreleri yetmediği için yetki belgesi alamıyordu. Eksik evrak tamamlanmadığından Kuyumculuk Bilgi Sistemi başvuruları onaylamıyordu. Şimdi yapılan düzenlemeyle yetki belgesi almak için mesleki yeterlilik belgesi de kabul edilecek. Mesleki yeterlilik belgesinde 5 yıl gibi bekleme ya da başka bir süre şartı bulunmuyor."

"TÜRKİYE GENELİNDE 46 BİN KUYUMCU VAR VE BU BELGE SADECE YÜZDE 30'UNDA BULUNUYOR"

Sönmez, Türkiye genelinde yaklaşık 46 bin kuyumcu dükkanı bulunduğuna ve bunların ancak yüzde 30'unun yetki belgesi alabildiğine işaret ederek, "Kuyumcu yetki belgesi alamayan dükkanlar kapanacaktı. Yetki belgesi alamayan 10 binlerce kuyumcu kapanma riskiyle karşı karşıyaydı. Mesleki yeterlilik belgesi imkanı tanınmasıyla kuyumcuların bu riski ortadan kalktı." diye konuştu.