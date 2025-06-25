Yetki belgesiz ikinci el taşıtı ticaretine 102 milyon TL ceza

Araçlardaki fahiş fiyat artışını önlemek ve kayıt dışı kazancı engellemek için getirilen kurallardan birisini de yetki belgeli satış zorunluluğu oluşturuyor.

Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

101 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİYE CEZA

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişi hakkında yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulandı.

BUGÜNE KADAR KESİLEN CEZA 102 MİLYON TL OLDU

Böylece, yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Bakanlıkça uygulanan idari para cezası tutarı toplamda 102 milyon TL'ye ulaştı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisinde giderek büyüyen ticaret hacmi ile önem taşıyan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

İKİNCİ EL KARA TAŞITI TİCARETİ YAPANLARA YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Ticaret Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Ticaret Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli bir ortamda sürdürülmesi, işletmelerde hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinin arttırılması amacıyla ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin Ticaret Bakanlığımızdan yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımız tarafından bugüne kadar 72 bin 726 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlenmiştir.

YETKİ BELGESİZ SATIŞA CEZA