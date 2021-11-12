Yıl sonu enflasyon beklentisine göre 2022 asgari ücret tahmini

Asgari ücret, aralık ayında netleşecek ancak bugün açıklanan Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminine göre asgari ücretin ne kadar olabileceğini hesapladık.

Türkiye'deki 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin üzerine saptanan bir puanın eklenmesi ile oluşturuluyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 19,31 OLDU

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin kasım ayı raporunda, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 17,63'ten yüzde 19,31'e çıkarıldı.

2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklanmıştı.

ENFLASYON RAKAMINA 8 PUAN EKLENDİĞİNDE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Ve bu yıl için daha önce uygulanan hesaplamaların da üzerinde bir puan açıklanacağı beklentileri ile yıl sonu enflasyon rakamına geçen sene uygulanan 7 puan değil bu kez 8 puan ekleyerek tahmini rakamı hesaplamaya çalıştık.

2021 ASGARİ ÜCRETİ NET 2 BİN 825,90 LİRAYDI

Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken yüzde 21,56 oranında artış yapılarak brüt ücret 3 bin 577,50 liraya yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2 bin 825,90 lira olarak uygulandı. Bu şartlara asgari ücretin işverene maliyeti de 4 bin 802 lira olmuştu.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE 2022 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ*

Bugün açıklanan yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 19,31'e daha önceki hesaplamalardan daha fazla olarak 8 puan eklediğimizde ortaya yüzde 27,31 rakamı çıkıyor.

Yüzde 27,31 oranında zammı şimdiki asgari ücrete yansıttığımızda ortaya çıkan rakamlar:

Asgari brüt ücret 3 bin 577,50 liradan 4 bin 554,51 liraya yükselebilir.

Asgari net ücret 2 bin 825,90 liradan 3 bin 597,65 liraya yükselebilir.

*Asgari ücret zammı çalışmaları aralık ayında belirlenecek. Yapılan hesaplamalar yayınlanan son enflasyon rakamı baz alınarak tahmin edilmiştir.