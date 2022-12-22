Haberler

Ekonomi Haberleri

Yıl yıl asgari ücret tutarları

Yıl yıl asgari ücret tutarları

2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Buna göre 5 yıl önce 1.603 lira olan asgari ücretin yıllar içerisindeki artışı hem çalışanı hem de işvereni şaşırttı.