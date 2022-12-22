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    Yıl yıl asgari ücret tutarları

    2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret 8 bin 500 lira oldu. Buna göre 5 yıl önce 1.603 lira olan asgari ücretin yıllar içerisindeki artışı hem çalışanı hem de işvereni şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 13:31
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    Yıl yıl asgari ücret tutarları

    Milyonların beklediği haber nihayet geldi...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçti, 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücreti açıkladı.

    “Asgari ücreti net 8 bin 500 lira olarak belirledik” diyen Erdoğan, gerekirse ara zam kararı alabileceklerini de söyledi.

    5 yılda ciddi artış

    Ve asgari ücret, son 5 yılda ciddi oranda arttı.

    2018 yılında bin 603 lira alan çalışan, 2023'te ise cebinde 8 bin 500 lira taşıyacak.

    Yıl yıl asgari ücret tutarları

    2018-2023 yılları arasında verilen asgari ücretler şu şekilde:

    2018: 1.603 TL

    2019: 2 bin 20 TL

    2020: 2 bin 324 TL

    2021: 2 bin 825 TL

    2022 Ocak: 4 bin 253 TL

    2022 Temmuz: 5 bin 500 TL

    2023: 8 bin 500 TL

    2002 yılında, 184 liraydı

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yıllar içerisindeki rakamsal değişimine de bugünkü toplantıda gözler önüne serdi.

    Erdoğan, “Ülkemizde 2002 yılında 184 TL olan asgari ücret bizim dönemimizde 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yaparak 4 bin 253 TL yapmıştık. Bununla kalmadık, asgari ücretten alınan vergileri kaldırmıştık. Yıl içinde enflasyonda yaşanan yüksek artış bizi yeni bir düzenleme ile asgari ücreti 5 bin 500 liraya çıkarmaya yöneltmişti. Bunları yaparken unutmayalım, bu devletin küfesi var. Asgari ücrette ortalama yüzde 85, kümülatif olarak yüzde 95 artış sağladık.” dedi.

    Cumhurbaşkanı açıkladı: Asgari ücretin yıllar içerisindeki değişimi VİDEO


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