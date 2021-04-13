Yıla zayıf başlangıç yapan Alman ekonomisi yeniden canlanıyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayınladı.

Salgındaki yeni dalgayla yıla zayıf başlangıç yapan Alman ekonomisinin yeniden ivme kazanması ile ilgili Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, açıklama yaptı.

KÜRESEL TOPARLANMA VE AŞILAMANIN ETKİSİ

Alman ekonomisinin, koronavirüs salgınında yeni dalga ile gelen kısıtlamalarla yıla zayıf bir başlangıç yapmasının ardından küresel ekonomideki toparlanma ve aşılamadaki kademeli ilerleme nedeniyle ivme kazanmasının beklendiğini duyurdu.

Yayınlanan raporda, devam eden koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde ekonomik üretimin "muhtemelen" yeniden düştüğü belirtilerek, "Ancak 2021'in tamamı için ekonomik toparlanmaya yönelik işaretler var. Aşılamanın ivme kazanması ve güçlü bir küresel ekonomi, güven yayıyor." denildi.

İMALAT SEKTÖRÜ GÜÇLÜ KALDI

Alman imalat sektörünün salgında nispeten güçlü kaldığına işaret edilen raporda, sektörün siparişlerinin artmaya devam ettiği bildirildi.

Aşılama kampanyasının hızlanmasının ticareti ve turizmi etkileyen koronavirüs kısıtlamalarının yakında kaldırılacağı umutlarını artırdığı belirtilen raporda, "Ekonominin toparlanması artık büyük ölçüde salgının ne kadar sürdürülebilir bir şekilde kontrol edilebileceğine ve koronavirüs kısıtlamalarının daha fazla gevşetilmesinin ne kadar hızlı mümkün olduğuna bağlı." denildi.