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- Yılbaşı çekilişinin İzmirli talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı
Yılbaşı çekilişinin İzmirli talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı
- AA
- 03.12.2020 - 13:33
- Güncelleme : 03.12.2020 - 17:59
Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklanmıştı.
İKRAMİYESİ 20 MİLYON LİRA
İzmir'de yaşayan talihli, genel müdürlüğe başvurarak, 20 milyon liralık ikramiyesini talep etti.
"KAZANAN BİLET DOSYADAN ÇIKTI"
İzmir Konak şubesinden satılan biletin sahibinin 53 yaşında, evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
GELİRİ 3 BİN 500 LİRA
Serbest meslek sahibi talihlinin aylık ortalama gelirinin 3 bin 500 lira olduğu belirtildi.
Talihli, Milli Piyango İdaresi yetkililerine, yılbaşı çekilişi için bilet satın aldığını unuttuğunu belirterek, "İş yerimin kira kontratı yılbaşında dolacak. Bu nedenle eski kira sözleşmemi ararken, sözleşmenin yer aldığı dosyada bileti tesadüfen gördüm. Bilet aldığım tamamen aklımdan çıkmış." bilgisini aktardığı öğrenildi.
İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ
İsminin açıklanmasını istemeyen talihli adına çek, Ziraat Bankası yetkilisine teslim edildi.