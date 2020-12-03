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Yılbaşı çekilişinin İzmirli talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı

Yılbaşı çekilişinin İzmirli talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı

Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık 2019'da gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden sonuncusu belli oldu.