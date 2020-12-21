Yılbaşı süslemeleri ve maskelerine ilgi arttı

Yılbaşını kısıtlamalar nedeni ile evlerinde geçirmeye hazırlanan bazı vatandaşlar, yılbaşı süslemelerine yöneldi.

Kısıtlamalar nedeni ile bu yıl yılbaşı evlerde ve ziyaretsiz geçirilecek. Bu seçeneği daha eğlenceli hale getirmek isteyenler yılbaşı maskelerine yöneldi. Maskeli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak isteyenlerin ilgisi, yılbaşı süsleri satan mağazaları memnun etti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yılbaşı gecesini de kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, yılbaşı süslerine yöneldi.

"MASKELERE İLGİ YOĞUN"

Parti malzemeleri satan işletme sahibi Dilara Ergünay ise satışa sunduğu 3 katlı yılbaşı konseptli maskelere taleplerin yoğun olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan ve 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı, vatandaşlar yılbaşını evlerinde geçirecek.

YILBAŞI SÜSLEMELERİ SATIŞLARINDA CİDDİ ARTIŞ

10 yıldır parti malzemeleri satışı yapan Dilara Ergünay, yılbaşı gününü evinde geçireceğinden dolayı çam ağaçları, uçan balon ve yılbaşı süslemeleri satışlarında ciddi artış olduğunu söyledi.

"YILBAŞINDAKİ EN ANLAMLI HEDİYE"

Ergünay, "Yılbaşı konseptlerimiz arasında olan maskelerimize talep çok yüksek. İnternetten görüp şehir dışına da gönderdiğimiz maskeler var. Yılbaşında hediye edilebilecek en anlamlı ve en güzel hediye bence bu." dedi.

“3 KATLI MASKE”

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yeni yılı evinde geçireceğini söyleyen Ayça Dikmen, "Bu maske yılbaşı konseptli olmasının yanı sıra 3 katlı bir maske. Renkleri filan da çok güzel. Yılbaşı konseptine çok uyumlu olduğu için daha öncesinde aldığım yılbaşı ağacının önüne geçip bu maskeyle fotoğraf çekilmeyi düşünüyorum." diye konuştu.