Yılbaşı tatili 3 güne uzayınca otellerin yüzde 70'i şimdiden doldu Yılbaşında üç günlük tatil imkanı doğunca tatil yörelerine de rağbet arttı. Turizmciler, bir kişilik tatil maliyetinin kişi başı 2 bin liradan 40 bin liraya kadar olacağını belirtiyor.

AA

Yılbaşı günü 1 Aralık cumaya denk gelince, hafta sonu tatili olan cumartesi ve pazar günü ile birleşerek 3 günlük bir tatil söz konusu oldu. Bu da turizm tesisleri için iş yapma olanağını sağladı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, hafta sonundan sonraki ilk iş gününe denk gelen yılbaşı tatilinin turizmde hareketlilik oluşturduğunu, otellerdeki doluluğun yüzde 70'lere ulaştığını belirtti.

Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyenler, kaplıcalar ve kayak merkezlerinin yanı sıra sahillerdeki tesislere de ilgi gösteriyor.

"3 günlük tatil imkanı oluştu"

TÜROFED Başkan Yardımcısı İşler, yeni yılın ilk gününün pazartesiye denk gelmesiyle cumartesi, pazar ve pazartesi şeklinde 3 günlük tatil imkanı oluştuğunu kaydeden İşler, yeni yıla turistik tesislerde girmek isteyenlerin konaklamalı tercihlere yöneldiğini ifade etti.

Sanatçılı, orkestralı programlar

İşler, genellikle 2, 3 ve 4 günlük tatil talepleri geldiğine işaret ederek, otellerin de yılbaşı için sanatçılı, orkestralı gibi çeşitli programlarla misafirlerini ağırlayacağını dile getirdi.

Yılbaşı için ilgi gören bölgeler

Yılbaşı için özellikle kayak merkezleri, termal tesisler ile Antalya'dan Ayvalık'a kadarki sahil bandına ilgi olduğunu, İstanbul ve Ankara'da da şehir içi otellerin ciddi talep gördüğünü bildiren İşler, "Hemen hemen 25 gün gibi bir süre olmasına rağmen otellerdeki doluluklar yüzde 70'lere gelmiş durumda." dedi.

Kişi başı 2 bin liradan 40 bin liraya kadar

İşler, gecelik konaklama ücretinin tatilcinin bütçesine göre kişi başı 2 bin liradan 40 bin liraya kadar çıkabildiğine değinerek, şunları kaydetti:

Değerli misafirlerimizin muhakkak şimdiden karar vermeleri lazım. Çünkü şu anda yüzde 70'lere kadar ulaşmış olan doluluklar, yılbaşı gecesine kadar artacak. Tabii arz ve talep dengesine göre de fiyatlarda artış olacaktır. O yüzden mümkün olduğu kadar erken karar verip, şu andaki ekonomik fiyatlardan faydalanmalarını salık veririz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)